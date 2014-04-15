企业并购：迪士尼接近达成收购Maker Studios，Relativily出价被拒

路透4月14日 - YouTube旗下网络Maker Studios周一表示，多数股东已经批准由迪士尼(Walt Disney) 收购该公司，明确表示不会被Relativity Media收购。此前Relativity Media意外出价高达11亿美元欲买下Maker Stutios。

迪士尼在3月24日同意出资5亿美元收购Maker Studios，如果后者达到一定的点击量，价格可能升至9.5亿美元。

“收购协议已经得到Maker Studios董事会和多数股东的批准，预计将在未来几周内完成，还需得到监管机构放行，”Maker Studios周一在声明中称。

Maker Studios成立于2009年，是谷歌 旗下YouTube中最大的视频网络之一。

Relativity在周一下午发布的声明中称，其提出的“有吸引力的出价”对Maker Studios及其员工都有利。

“我们未来将继续积极寻找与加速发展数字内容制作和发布的策略相符的收购机会。”Relativity称。(完)