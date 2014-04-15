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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 10:26 BJT

台湾汇市：台币实质价位早盘续弱，国际美元短线持坚扭转局面

路透台北4月15日 - 台币兑美元 实质价位周二早盘偏弱交投，延续上周五来的趋弱走势。交易员认为，国际美元受惠本国经济趋强，短线表现持坚，亚币有机会步入此前涨势的修正阶段，台币全日看于区间低位波动。

汇银人士指出，非美货币欧元 、澳币 趋于疲软，多数亚币表现亦不佳，市场显然对风险货币胃纳不佳，短线有重新回补美元空仓及做多美元的需求，本地市场亦见同向反应的美元买盘略强，但在台币价位重回升值前的主要区间后，料波动幅度将有所缓和。

〞国际美元已经止跌，后续看起来有机会反弹，在这个节骨眼上，市场应该会想做多美元。〞一位本地银行交易员称。

市场人士也指出，包括台股在内的多数亚洲股市早盘随上日美股扬升走高，但因外资在台股已连续买超16日，预料汇入力道将逐步缓和，对台币价格的影响也会减弱，不至于成为关键变数。

早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.218-30.248，上日台币实质交易区间主要在30.094-30.210。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价持续微幅收敛；一个月远汇报价 早盘在30.200/30.210左右，上日纽约盘收在30.150，均与现汇同向预期台币走弱。

交易员观察市场动态：

* 美元指数 自谷底回升后持坚

* 台币主参考指标韩元 早盘续弱，人民币 亦跳空走跌

* 台股 早盘开高，再度测试外资是否连续买超

* 美元空仓回补意愿增强，美元卖盘趋于谨慎

* 台币重回30.200-30.400大区间内，市场对价位共识度高，波动度可望减弱

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.200-30.260

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