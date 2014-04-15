港报社评：乌克兰濒内战边缘，危及全球宏观经济--信报4月15日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
乌克兰东部骚乱，大批亲俄群众占领政府大楼，政府军进入骚乱区，双方交火，爆发流血冲突。受局势恶化影响，欧洲股市昨天早段一度急挫。由于欧美酝酿对俄罗斯进行新一轮制裁，此举或令俄国经济再受重创，却迫使俄国作出反制，捏痛欧洲国家依赖俄罗斯供应天然气的要害，使欧洲经济复苏也受到摧残。可以看到，若乌克兰地缘政治风险继续升温，将危及全球宏观经济。 联合国安理会前晚就危机举行紧急磋商，但无法达成共识。美国、欧盟、俄罗斯和乌克兰将于17日在日内瓦举行四方会谈。由于乌克兰危机成因错综复杂，会谈能否取得实质性成果，令人存疑。 如今乌克兰东部爆发骚乱的顿涅茨克、哈尔科夫和卢甘斯克三州，是该国的工业重地，乱局无法平息，势必损害乌克兰脆弱的经济，而且俄罗斯目前亦把输往乌克兰的天然气价格提高近1倍、催迫乌克兰偿还巨额天然气欠款，若不还款，便停止供气，使能源战一触即发，连带欧洲国家经由乌克兰管道获得的俄国天然气供应亦有「断气」之忧。 形势演变至此，即使欧美进一步经济制裁俄罗斯，使资金继续逃离俄国，但以俄罗斯经济规模和丰富的资源储备，相信也不易颓然崩倒，但欧洲多国的经济，在油气能源供应波动下，恐怕亦会受到重创，两败俱伤。可以说，当前乌克兰的地缘政治风险升温，不仅加剧地区战火危机，也对全球宏观经济造成影响，使今年世界经济复苏蒙上一层阴影。(A02)
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。