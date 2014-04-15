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市场报道 | 2014年 4月 15日 星期二 09:19 BJT

基金产业：TIAA-CREF将收购Nuveen，涉资62.5亿美元--WSJ

路透4月14日 - 华尔街日报(WSJ)引述两公司高管报导称，美国基金公司TIAA-CREF将收购对手Nuveen Investments，涉资62.5亿美元并包括承担债务。

华尔街日报称，交易定周一正式宣布，将创造一家资金管理规模近8,000亿美元的公司。

这起交易预计年底前完成，但还需获得Nuveen现有客户及反垄断监管当局的批准。

无法立即连络上这两家公司就此发表评论。(完) (编译 张若琪 审校　戴素萍)
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