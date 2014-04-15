基金产业：TIAA-CREF将收购Nuveen，涉资62.5亿美元--WSJ

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透4月14日 - 华尔街日报(WSJ)引述两公司高管报导称，美国基金公司TIAA-CREF将收购对手Nuveen Investments，涉资62.5亿美元并包括承担债务。
华尔街日报称，交易定周一正式宣布，将创造一家资金管理规模近8,000亿美元的公司。
这起交易预计年底前完成，但还需获得Nuveen现有客户及反垄断监管当局的批准。
无法立即连络上这两家公司就此发表评论。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。