港报社评:搭港沪直通车，A股先要股改--经济日报4月15日

市场憧憬香港将在港沪股市直通车获益极大，既吸北水利港股交投，更藉沪股通增加人民币出路。惟要实现此宏图，关键在中央能否藉此契机倒逼内地股改，重振A股吸引力。 中央上周四公布股市沪港通后，香港反应积极，有分析更指此可为香港带来上万亿元商机。惟内地反应淡静，内资投行对A股可得益多少意见分歧。中港反应存明显落差，应因内地投资者对A股信心严重不足，认为沪股直通车纵开车，外资亦未必上车前往内地。 内地市场有此观点，相信因近年内地股市出现荒谬现象，如内地经济增速连年位居全球前列，A股过去3年表现却在全球敬陪末席；内地资金泛滥，惟投资者宁可炒楼、炒农产品、买理财产品，亦不愿投资A股。 内地股民对A股敬而远之，问题核心是内地股市不规范、不公平、不透明，股民一再被坑害，不但大股东与庄家藉内幕消息舞弄股市，监管机构对新上市公司肆意圈钱亦无有效对策，内地投资者终心死而用脚投票，离开A股。 沪港通能为中港带来多大益处，除端视香港能否做好国际化、招徕更多国际优质投资者取道香港买A股外，同样关键的是中央能否善用此契机，大力推动内地股改，将监管标准和投资者保障机制，逐步和国际的高标准接轨。 惟内地股市问题冰封三尺，股改难在一年半载内一蹴而就，还须在沪港通未来半年的准备期内，展现出对股改决心和魄力，并展示更清晰的股改路綫图、时间表，才有望藉沪港通挽回内地投资者的信心重新入市，令一潭死水的A股，变回交投活跃、具投资吸引力的市场。(A09)