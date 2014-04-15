港报社评:搭港沪直通车，A股先要股改--经济日报4月15日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
市场憧憬香港将在港沪股市直通车获益极大，既吸北水利港股交投，更藉沪股通增加人民币出路。惟要实现此宏图，关键在中央能否藉此契机倒逼内地股改，重振A股吸引力。 中央上周四公布股市沪港通后，香港反应积极，有分析更指此可为香港带来上万亿元商机。惟内地反应淡静，内资投行对A股可得益多少意见分歧。中港反应存明显落差，应因内地投资者对A股信心严重不足，认为沪股直通车纵开车，外资亦未必上车前往内地。 内地市场有此观点，相信因近年内地股市出现荒谬现象，如内地经济增速连年位居全球前列，A股过去3年表现却在全球敬陪末席；内地资金泛滥，惟投资者宁可炒楼、炒农产品、买理财产品，亦不愿投资A股。 内地股民对A股敬而远之，问题核心是内地股市不规范、不公平、不透明，股民一再被坑害，不但大股东与庄家藉内幕消息舞弄股市，监管机构对新上市公司肆意圈钱亦无有效对策，内地投资者终心死而用脚投票，离开A股。 沪港通能为中港带来多大益处，除端视香港能否做好国际化、招徕更多国际优质投资者取道香港买A股外，同样关键的是中央能否善用此契机，大力推动内地股改，将监管标准和投资者保障机制，逐步和国际的高标准接轨。 惟内地股市问题冰封三尺，股改难在一年半载内一蹴而就，还须在沪港通未来半年的准备期内，展现出对股改决心和魄力，并展示更清晰的股改路綫图、时间表，才有望藉沪港通挽回内地投资者的信心重新入市，令一潭死水的A股，变回交投活跃、具投资吸引力的市场。(A09)
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。