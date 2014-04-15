港报社评：上海行低开平收为良性互动创造契机--明报4月15日

中央3名官员在上海与部分立法会民主派议员会晤，虽然官员与民主派各自表述，未见缩窄分歧，但是双方就往后讨论留有空间。中央与民主派若因此建立起良性互动关系，而且成为香港总体政治互动的一部分。 总结今次上海之行，我们会以「低开平收」来形容。「低开」是指整个访问团好像「散晒」，能否整体完成访问，当时相信谁也无把握。 所谓「平收」，主要是指重点项目政改讨论，10名民主派议员与3名中央官员的讨论过程和内容，算是达至此行目的。 中央官员释出继续与民主派沟通的信息，期望会出现两种情况。 （1）眼前当然要处理2016与2017年选举安排，张晓明公开宣示未来两个月，逐一约谈没有单独谈过的议员。 就政改再讨论，若停留在各自表述，意义不大，张晓明等中央官员应该进入具体、实质讨论阶段，而非仍然是理念、立场的阐释。因此，中央与泛民议员都应该有准备，理出异同之处，推进讨论，求同存异，缩窄分歧。 （2）中央邀请全体立法会议员访问上海，与政改有关，按目前所知中央与泛民阵营都坚持的原则、立场，双方若不妥协，政改方案获通过的机会不大。不过，即使如此，中央泛民仍然应该沟通讨论，即是说中央与泛民的沟通，并非只有独沽一味的单一议题，还可以探讨其他问题。让沟通成为常态，则有望打破困局，开拓政治和解的可能。 若要达至这样的效果，中央就这些沟通，首要勿太功利，应该表现以大事小的胸襟。中央如何摆正与泛民沟通的取态，是双方能否建立正常良性互动的关键。 (A02)