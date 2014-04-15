港报社评：上海行低开平收为良性互动创造契机--明报4月15日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
中央3名官员在上海与部分立法会民主派议员会晤，虽然官员与民主派各自表述，未见缩窄分歧，但是双方就往后讨论留有空间。中央与民主派若因此建立起良性互动关系，而且成为香港总体政治互动的一部分。 总结今次上海之行，我们会以「低开平收」来形容。「低开」是指整个访问团好像「散晒」，能否整体完成访问，当时相信谁也无把握。 所谓「平收」，主要是指重点项目政改讨论，10名民主派议员与3名中央官员的讨论过程和内容，算是达至此行目的。 中央官员释出继续与民主派沟通的信息，期望会出现两种情况。 （1）眼前当然要处理2016与2017年选举安排，张晓明公开宣示未来两个月，逐一约谈没有单独谈过的议员。 就政改再讨论，若停留在各自表述，意义不大，张晓明等中央官员应该进入具体、实质讨论阶段，而非仍然是理念、立场的阐释。因此，中央与泛民议员都应该有准备，理出异同之处，推进讨论，求同存异，缩窄分歧。 （2）中央邀请全体立法会议员访问上海，与政改有关，按目前所知中央与泛民阵营都坚持的原则、立场，双方若不妥协，政改方案获通过的机会不大。不过，即使如此，中央泛民仍然应该沟通讨论，即是说中央与泛民的沟通，并非只有独沽一味的单一议题，还可以探讨其他问题。让沟通成为常态，则有望打破困局，开拓政治和解的可能。 若要达至这样的效果，中央就这些沟通，首要勿太功利，应该表现以大事小的胸襟。中央如何摆正与泛民沟通的取态，是双方能否建立正常良性互动的关键。 (A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。