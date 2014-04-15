港报社评：莫为降鸡价而急输内地鸡--星岛日报4月15日

近半零售鸡档昨日起罢市7天，抗议活鸡来货价太高。要解决现时香港活鸡供不应求的问题，有待重新输入内地鸡，这需要政府完成在打鼓岭的临时活鸡分流站工程，市民恐怕尚要忍耐多1个多月。 港人每日消耗活鸡2万只，香港鸡场供应量只能满足大约一半需求。自从1月内地供港活鸡被验出H7N9禽流感病毒以来，波及香港鸡场都要一度被禁出售，香港一直停止输入内地活鸡，直到临时活鸡分流站预计6月竣工为止。 香港鸡场解禁，把积压下来的「超龄鸡」贱卖清货后，每日大约供应1万至1.2万只鸡，近日更出现青黄不接的断层。即使鸡贩不罢市，能够应市的活鸡数量都要大减。 活鸡供不应求，最明显的后果是消费者要吃贵鸡。零售鸡档同样要蒙受损失。 要为鸡价降温，最有效的方法是重新开放内地活鸡来港。不过，内地H7N9禽流感猖獗，已经成为风土病，香港再验出内地病鸡的风险不低。 从保障消费者和香港鸡农的角度来看，必须待临时活鸡分流站竣工，以便出现内地病鸡后，香港鸡可以改去打鼓岭批发，继续供应市场。 从保障市民健康的角度来看，H7N9对人类健康的威胁更大于鸡只，内地感染个案不绝。分流站到6月才竣工，到时天气较热，H7N9禽流感的活跃程度可望减弱，降低病鸡入港的风险。 为了降低病鸡传人的风险，从公众健康角度来衡量，政府要防疫从严鸡贩这一阵抗议行动，都难以构成加快输入内地鸡的压力。(A04)