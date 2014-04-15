港报社评：维持议会运作，必须果断“剪布”--文汇报4月15日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
立法会周三开始审议财政预算案，为应付人民力量及社民连提出近2,000项修订，主席曾钰成计划将修订分成五组辩论。曾主席计划安排分组辩论有关预算案的修订，相信是希望在分组辩论时设定时限，超过时限就要结束辩论，以控制辩论的进度。然而，议员「拉布」终究是无理取闹，瘫痪议会运作，阻碍政府施政，立法会主席有责任果断「剪布」，以确保议会正常运作。 此次为拖延预算案通过，人民力量及社民连等议员提出1,917项修订。外界形容此次拉布近乎「疯狂」，不少议员已要求主席果断「剪布」，阻止「拉布」议员肆意妄为。 预算案中的开支涉及政府部门、医疗、教育及各项社福开支，拨款一旦受到拖延，政府与基层市民随时「断水断粮」。「拉布」亦令很多立法会会议不能如期举行，很多急切的民生问题受到拖延。 目前唯一有权阻止「拉布」的人，就是立法会主席。只有立法会主席可引用《议事规则》第92条所赋予的权力进行「剪布」，上诉庭亦已确认主席「剪布」合法，有权引用《议事规则》维持会议正常进行。 近年「拉布战」层出不穷，预算案「拉布」，架构重组「拉布」，甚至长者生果金也要「拉布」，「拉布」旷日持久，不仅施政备受影响，各项扶贫助弱措施也受到拖延，广大市民是「拉布」的最大受害者。要从根本上防范「拉布」泛滥成灾，立法会必须回应社会的呼吁，认真研究修改《议事规则》，设立有效机制，防范有议员一再利用漏洞上演劳民伤财的「拉布」闹剧。(A03)
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。