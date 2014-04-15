港报社评：维持议会运作，必须果断“剪布”--文汇报4月15日

立法会周三开始审议财政预算案，为应付人民力量及社民连提出近2,000项修订，主席曾钰成计划将修订分成五组辩论。曾主席计划安排分组辩论有关预算案的修订，相信是希望在分组辩论时设定时限，超过时限就要结束辩论，以控制辩论的进度。然而，议员「拉布」终究是无理取闹，瘫痪议会运作，阻碍政府施政，立法会主席有责任果断「剪布」，以确保议会正常运作。 此次为拖延预算案通过，人民力量及社民连等议员提出1,917项修订。外界形容此次拉布近乎「疯狂」，不少议员已要求主席果断「剪布」，阻止「拉布」议员肆意妄为。 预算案中的开支涉及政府部门、医疗、教育及各项社福开支，拨款一旦受到拖延，政府与基层市民随时「断水断粮」。「拉布」亦令很多立法会会议不能如期举行，很多急切的民生问题受到拖延。 目前唯一有权阻止「拉布」的人，就是立法会主席。只有立法会主席可引用《议事规则》第92条所赋予的权力进行「剪布」，上诉庭亦已确认主席「剪布」合法，有权引用《议事规则》维持会议正常进行。 近年「拉布战」层出不穷，预算案「拉布」，架构重组「拉布」，甚至长者生果金也要「拉布」，「拉布」旷日持久，不仅施政备受影响，各项扶贫助弱措施也受到拖延，广大市民是「拉布」的最大受害者。要从根本上防范「拉布」泛滥成灾，立法会必须回应社会的呼吁，认真研究修改《议事规则》，设立有效机制，防范有议员一再利用漏洞上演劳民伤财的「拉布」闹剧。(A03)