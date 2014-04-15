美国个股：消息人士称Facebook计划推出移动支付服务--FT

路透4月14日 - 金融时报周日援引几位参与人士的话称，Facebook 准备在社交网络推出汇款和电子货币服务，加入移动支付的竞争。

上述人士对金融时报称，Facebook接近获得爱尔兰央行的许可，将开始允许用户在Facebook上存钱、支付并进行兑换。

Facebook和爱尔兰央行均拒绝置评。

三位参与谈判的人士对金融时报称，Facebook至少与TransferWise、 Moni Technologies和Azimo等三家伦敦新兴企业进行了合作谈判，这三家企业均提供在线及移动国际转账服务。

Facebook的具体计划目前尚不得而知，例如将在哪些国家提供电子货币服务。

移动及电子支付市场日趋火热，因科技企业、电信集团、零售商和银行业都试图在这一领域中立足，预计未来几年移动及电子支付市场将快速发展。

eBay 旗下的PayPal在2013年的移动支付额倍增至270亿美元。

苹果执行长库克(Tim Cook)1月曾表示，该公司对移动支付的兴趣，是其在iPhone 5S智能手机中设有Touch ID指纹感应器的初衷。

根据研究机构Gartner的报告，2012至2017年期间，全球移动交易料每年平均增长35%。这份2013年6月的报告预计，到2017年，这一市场规模将达7,210亿美元，用户超过4.5亿。(完)