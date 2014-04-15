澳洲央行：鉴于经济前景，一段时间内将保持利率稳定--会议记录

他们认为，矿业投资下降和公共需求疲弱抑制经济成长，但经济其他领域的乐观迹象则提振经济，尤其是住房投资强劲上升。

虽然委员们指出，过去一年房价上升逾10%，但会议记录未提及对房价增速的担忧。

澳洲央行承认中国经济增长或许在2014年初放缓，但表示，其他主要贸易伙伴国似乎以均速成长。

“委员会将继续关注经济形势，委员们指出，据目前的表现来看，最审慎的做法可能是一段时间内维持利率稳定。”

澳洲央行5月6日将召开下次政策会议。(完)