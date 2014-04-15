澳洲央行：鉴于经济前景，一段时间内将保持利率稳定--会议记录

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
他们认为，矿业投资下降和公共需求疲弱抑制经济成长，但经济其他领域的乐观迹象则提振经济，尤其是住房投资强劲上升。
虽然委员们指出，过去一年房价上升逾10%，但会议记录未提及对房价增速的担忧。
澳洲央行承认中国经济增长或许在2014年初放缓，但表示，其他主要贸易伙伴国似乎以均速成长。
“委员会将继续关注经济形势，委员们指出，据目前的表现来看，最审慎的做法可能是一段时间内维持利率稳定。”
澳洲央行5月6日将召开下次政策会议。(完)
(编译 张荻/于春红/徐文焰/李爽 审校 杜明霞/郑茵/孙茉莉)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。