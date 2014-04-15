新债招标：国开行一年增发债收益率略高，三及五年稍低--业内人士

路透上海4月15日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 今日招标的一年期固息增发债中标收益率为4.5911%，略高于4.57%的市场预测均值。

业内人士并透露，同时招标的五年期增发债中标收益率5.3208%，低于5.38%的预测均值；而三年期加权中标收益率为5.1768%，略低于5.20%的预测均值，其边际中标收益率为5.1928%。

上述一、三和五年期债的投标倍数分别为2.68倍、3.87倍和2.75倍。

国开行另外两期七年和10年增发债将于北京时间11:10结束，市场对其预测均值分别为5.55%和5.58%。

此次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

各期债券具体发行条款如下：

第7-11期增发债

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发行上限 1/5年：不超过60亿元

3/7年：不超过70亿元

10年：不超过40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：4月15日9:30-10:30

7/10年：4月15日9:30-11:10

招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标

1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标

缴款日 4月17日

起息日 4月8日

分销期 4月16日-4月17日

上市日 1年：4月21日

3/5/7/10年：4月23日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第7-11期债此前招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%

(加权) (加权)

4/8增发中标收益率 4.7650% 5.2983% 5.5027% 5.6668% --