新债招标：国开行一年增发债收益率略高，三及五年稍低--业内人士

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透上海4月15日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 今日招标的一年期固息增发债中标收益率为4.5911%，略高于4.57%的市场预测均值。
业内人士并透露，同时招标的五年期增发债中标收益率5.3208%，低于5.38%的预测均值；而三年期加权中标收益率为5.1768%，略低于5.20%的预测均值，其边际中标收益率为5.1928%。
上述一、三和五年期债的投标倍数分别为2.68倍、3.87倍和2.75倍。
国开行另外两期七年和10年增发债将于北京时间11:10结束，市场对其预测均值分别为5.55%和5.58%。
此次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
各期债券具体发行条款如下：
第7-11期增发债
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发行上限 1/5年：不超过60亿元
3/7年：不超过70亿元
10年：不超过40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：4月15日9:30-10:30
7/10年：4月15日9:30-11:10
招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标
1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标
缴款日 4月17日
起息日 4月8日
分销期 4月16日-4月17日
上市日 1年：4月21日
3/5/7/10年：4月23日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第7-11期债此前招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%
(加权) (加权)
4/8增发中标收益率 4.7650% 5.2983% 5.5027% 5.6668% --
(加权) (加权)(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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