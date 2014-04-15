更新版 1-中国债市：六个月国库定存利率走低，银行信贷放缓压制需求

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 六个月国库现金定存中标利率5.00%
* 高于同期同业存款利率，机构需求不大
* 受银行放贷需求有所减缓影响 (新增交易员评论)
路透上海4月15日 - 中国财政部周二招标的三个月期国库现金定存，中标利率远低于上次。市场人士指出，在当前资金面仍旧较为宽松的背景下，银行对资金需求相对有限，且银行放贷较之前有所减少亦对该期定存招标有影响，致当期国库定存资金需求偏弱。
中国财政部与央行今日进行的500亿元人民币六个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为5.00%。
“我们投了，没中，我还觉得结果高了，好像没什么人投，”上海一银行交易员表示，可能受到银行放贷需求不好影响。
上海另一银行交易员则表示，主要是现在市场并不缺钱，而且按照20%的存款准备金换算，在5.75%附近，比同期限的同业存款利率还高，当然也没有机构会去拿了。
他并认为，同时与银行的贷款需求降低不无关系，而根据银行一定存贷比计算的话，银行揽存款的压力也会相对小很多。
银行间资金市场六个月期质押式回购加权平均利率 上日报5.3581%。
今日进行的国库现金定存为今年第四期，起息日为4月15日，到期日为10月14日。包括本次，今年以来已进行的招标情况如下：
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%
二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%
三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%
四期 500 六个月 4月15日 10月14日 5.00%
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1,900
2013年财政部共进行了10期国库现金定期存款招标，期限包括三和六个月，总额4,300亿元；2012年和2011年的操作量分别为6,900亿元和4,500亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。