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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 09:51 BJT

《汇市简讯》美元/日圆持稳，日股上涨带动交投

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* 美元/日圆交投更为活跃，但汇价再度持稳，随日股上涨出现买盘

* 102.00日圆之前或附近有一些卖盘，102.05上方有停止单

* 101.15-20双底下方存在关键技术支撑

* 约100.80和100.75-80下方有更多支撑

(翻译 张荻； 审校 李爽)
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