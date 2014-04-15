全球能源：欧洲加速储备天然气，以因应俄罗斯中断输气的可能性

**条件合宜**

交易商和分析师说，今年春天的条件适合储气库注气。

路透数据显示，法国、德国和意大利等拥有最大天然气贮存容量的国家，过去五天来全都加紧填充储备，预防若俄罗斯真的切断供应，能把储存的天然气投放中欧和乌克兰。

路透数据显示，这三国在周日总计向储气库注气容量增加至逾1,100吉瓦时(GWh)，自4月11日的597吉瓦时大幅提高。

欧洲多数地方冬季气候温和，使得今年这个时候天然气库存还非常多，春季伊始暖和，也进一步降低了需求。

与此同时，挪威充足的供气量和液化天然气(LNG)进口增加，让供应过剩；因此欧洲这些公共事业公司得以加强储气，防备万一俄罗斯切断供气时，可供应乌克兰及欧洲国家。

英国天然气季节性价差目前约为每撒姆(therm)约0.13英镑(合0.22美元)；在欧陆流动性最大的天然气市场--荷兰，该价差则为每兆瓦时近4欧元(合5.56美元)。

今年初以来英国的季节性价差持续扩大，年初时仅0.05英镑。而荷兰的价差过去两周则从不到1欧元跳升到目前水准。