全球能源：欧洲加速储备天然气，以因应俄罗斯中断输气的可能性

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
**条件合宜**
交易商和分析师说，今年春天的条件适合储气库注气。
路透数据显示，法国、德国和意大利等拥有最大天然气贮存容量的国家，过去五天来全都加紧填充储备，预防若俄罗斯真的切断供应，能把储存的天然气投放中欧和乌克兰。
路透数据显示，这三国在周日总计向储气库注气容量增加至逾1,100吉瓦时(GWh)，自4月11日的597吉瓦时大幅提高。
欧洲多数地方冬季气候温和，使得今年这个时候天然气库存还非常多，春季伊始暖和，也进一步降低了需求。
与此同时，挪威充足的供气量和液化天然气(LNG)进口增加，让供应过剩；因此欧洲这些公共事业公司得以加强储气，防备万一俄罗斯切断供气时，可供应乌克兰及欧洲国家。
英国天然气季节性价差目前约为每撒姆(therm)约0.13英镑(合0.22美元)；在欧陆流动性最大的天然气市场--荷兰，该价差则为每兆瓦时近4欧元(合5.56美元)。
今年初以来英国的季节性价差持续扩大，年初时仅0.05英镑。而荷兰的价差过去两周则从不到1欧元跳升到目前水准。
英国和荷兰的天然气曲线都为正价差，即近月合约低于远月合约。这激励了公用事业公司采购天然气，先注气储气库，当价格更高时卖出。(完) (编译 李婷仪/张若琪 审校 龚芳/屈桂娟)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。