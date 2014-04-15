更新版 1-中国公开市场：宽资金及国库现金投放致正回购加码，维稳意图未改

* 今日正回购放量至1,720亿，较上周同期增近两倍

* 同日有500亿国库现金定存招标，单日整体仍为净投放

* 货币市场主要回购利率走低，央行维稳意图未改 (新增评论及更多内容)

路透上海4月15日 - 中国央行公开市场周二正回购规模较上周同期大增近两倍至1,720亿元人民币。不过由于目前银行间市场流动性极为充裕，且当日有500亿元国库现金定期存款招标提供助力，资金面未受扰动。

交易员称，在资金市场回购利率处于相对低位时，公开市场正回购价格吸引力渐显。加之今日有例行存款准备金调整退款，在此情况下，央行公开市场顺势加码，但未改维稳本意。

华南一银行交易员表示，正回购规模虽明显增加，但央行维持市场稳定意图还是很明显，“现在资金很松啊，加上国库定存，今天还是(净)投放的。”

央行公告显示，今日进行的790亿元14天期正回购，中标利率继续持平于3.80%；同时进行的930亿元28天期品种，中标利率也维持在4.00%。

财政部稍早进行的500亿元六个月期国库现金定期存款招标，中标利率5.00%，远低于上次。市场人士指出，在当前资金面仍旧较为宽松的背景下，银行对资金需求相对有限，且银行放贷较之前有所减少亦有影响，致需求偏弱。

货币市场主要回购利率周二早盘普降，其中七天期 最新加权利率较上日跌约10个基点(bp)，报在3.42%。与公开市场正回购操作期限类似的14天和一个月品种成交不多，最新加权利率分别为3.2208%和4.1163%。

另有交易员透露，此前部分参与较少的小型机构加入公开市场正回购投标阵营，而个别大型机构则被要求减少需求，显示资金转宽在一定程度上，也增加了央行对参与主体结构的控制能力。

上周二央行在公开市场进行了共630亿元的正回购操作，当周则净投放550亿元，为自春节后首现单周净投放；本周公开市场到期资金规模与上周接近，全部为正回购，在2,260亿元总量中，今日到期1,500亿元。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。

另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。常备借贷便利(SLF)则未有新的操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 1,720

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 2,260

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

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