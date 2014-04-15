《交易视点》中国通胀压力维持低位--中信证券

路透北京4月15日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，经济趋于弱化抑制猪肉和非食品价格大幅上涨，中长期利率上行空间有限，然而财政政策驱动稳增长，以及新债供给压力增加，一定程度上限制了收益率下行空间。

从估值上看，中短期金融债相对优势较明显，可能有一定下行空间，可关注中短端金融债的交易机会；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

**进出口增速低于预期**

3月出口同比增速为-6.6%，较1-2月份累计同比-1.7%进一步下滑；进口同比增速为-11.3%，较1-2月累计同比10.1%大幅下挫。同比增速的下滑与去年一季度存在虚假贸易，推高了同比基数有一定关系。

从分出口地区来看，中国对美国出口相对平稳，对欧盟和东盟的出口增速有所改善，对香港出口大幅下降是3月份出口低于预期的主要原因，表明此前的出口中仍有部分虚假贸易，近期人民币贬值导致虚假贸易减少。

进口金额的大幅下降与大宗商品价格低迷以及国内经济低迷有关，但国内市场对主要大宗商品的进口量仍在增加，延续“量增价跌”的趋势。

前瞻地看，欧美经济的复苏仍将对出口起到支撑作用，随着去年虚假贸易的高基数效应减退，二季度出口增速将有所提高。

**通胀压力维持低位**

3月份CPI同比增速恢复至2.4%，符合市场和我们的预期。随着春节因素减退，3月份食品价格季节性下跌1.6%，大部分食品分项在3月份出现明显下跌，肉禽类价格延续了春节以来的跌势，3月份累计下跌3.5%。

前瞻地看，考虑到生猪和能繁母猪存栏持续下降，猪粮比跌至4.55创下历史数据的新低，猪肉价格有望在二季度止跌企稳。

但是经济走弱抑制猪肉和非食品价格大幅上涨，短期内CPI同比上涨压力有限，预计4月份CPI同比将下滑至2.2%附近，二季度CPI同比增速的均值大概率在2.5%以下。

**市场研判和投资策略**

前瞻地看，在经济趋于弱化和通胀相对温和的基本面组合下，中长期利率上行的空间有限，然而财政政策驱动的稳增长，以及明显增加的供给压力，一定程度上限制了收益率下行的空间。

从资金面来看，外汇占款面临下降风险，财政存款上缴对二季度初流动性将构成一定压力，然而受基本面恶化的影响，央行公开市场的操作将趋于温和，4月份的7天回购均值有望维持在3.8%附近。

基于当前的基本面和资金面，利率产品的安全边际较高，但由于货币政策宽松的可能性较小，我们预计利率产品收益率将呈震荡的态势，10年国债收益率将在4.3-4.5%区间震荡，10年期金融债将在5.4%-5.7%区间波动。

从估值上来看，中短期金融债相对优势较明显，可能有一定下行空间，对交易型机构而言，建议在总量控制的情况下，关注中短端金融债的交易机会；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。(完)