版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 15日 星期二 11:53 BJT

《焦点》中国钻井设备与服务企业进军海外市场，与老牌对手一较高下

中国远洋运输(集团)总公司(COSCO) 、中国船舶工业集团公司 、中国船舶重工集团公司 以及烟台中集来福士海洋工程有限公司能够以1.7-1.8亿美元的报价建造自升式钻井平台，远低于新加坡的报价2-2.2亿美元。

中国制造商生产的陆上钻机、钻探管、钻头、模块、泵和阀门报价不足其他地方价格的一半。中国的价格极具竞争力，以至于美国在2012年对中国无缝钢管进口征收高额反倾销关税，其中就包括石油和天然气开采中使用的钢管。

中石化资深顾问张抗告诉路透，公司出口大量石油和石化设备。多数是初级笨重的设备，但能赚钱。他并称公司也在努力制造更为复杂的设备。

**中国制造，全球使用**

作为新生代，中国企业在制造深水钻机和水力压裂等尖端设备方面仍远远落在后面。

中国企业在建设复杂的石油化工和液化天然气工厂方面也落后，这个领域仍由日本、韩国和欧洲企业主导。

在壳牌等国际公司的帮助下，中国企业在迅速掌握专业技术。壳牌致力于提高中国供应商的技术标准，并使之成为公司全球采购网络的一部分。

壳牌的史江涛指出，在中国和澳洲项目中，壳牌已开始使用其与中国石油天然气集团的合资企业生产的机器人水力压裂设备，并计划在今年稍晚将该设备用于加拿大项目。(完) (编译 徐文焰/王翔琼/石冠兰 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐