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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 10:19 BJT

台湾债市：指标五年券殖利率早盘微扬，美股反弹令避险需求降温

路透台北4月15日 - 台湾指标五年公债103/4 殖利率周二早盘微升。交易员认为，连两日重挫的美股出现反弹令避险需求降温，五年券103/4殖利率因此随美债走扬，惟升幅相当有限，料今日台债维持在既有区间盘整。

他们并指出，尽管乌克兰紧张情势再度升高，不过国际债市对此反应相对淡静，显示乌克兰危机的影响已经逐渐钝化，且乌克兰冲突只是单一突发事件，不致于影响全球经济逐步复苏的脚步，短线台债殖利率料将持续盘旋低档。

〞目前乌克兰冲突仍只限于口水战。〞一位大型证券台债交易员说。

上述证券交易员也提及，连两日美股回档较深是受部分科技股及生技股重挫所累，而蓝筹股表现则相对持稳，如果是系统性风险的话会是全面走跌的情况，推估这波美股拉回整理只是先前涨多的科技股及生技股遭逢获利了结卖压，而非系统性风险。

美国公债收益率周一上升，因美国股市反弹且零售销售数据优于预期，令经济成长加速的预期升温。之前数月部分因恶劣天气影响，经济表现疲弱。指标10年期公债 跌5/32，收益率报2.64%，在海外交易时段一度跌至一个半月低点2.60%。

交易员观察市场动态：

* 随美债反应美股反弹，五年债103/4期早盘殖利率微扬。

* 下周台债变数较多，包括10年债103/6增额券展开发行前交易及20年新券标售，本周台债料续处狭幅区间盘整格局。

* 10年债103/6增额券发行前交易在即，交投仍谨慎因应，盘初暂无成交纪录。

* 美国指标10年期公债 亚洲早盘殖利率暂在2.64%附近，持平于上日收盘。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.08-1.10%

* 10年公债103/6 ：1.57-1.59%

本地时间10:12时最新报价：

* 五年公债103/4殖利率升0.46基点报1.0910%。

* 10年公债103/6殖利率暂无成交纪录。

以下为最新相关报导链接：

--美国债市：公债收益率上升，因美股反弹及数据显示经济成长将加速

--《综述》3月零售销售数据向好，美国经济嗅到了春的气息

--美国经济：消费者3月对就业市场看法更趋乐观--纽约联储调查

--东欧情势：奥巴马警告普京，若继续在乌克兰行动将付出更大代价--白宫 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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