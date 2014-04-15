台湾债市：指标五年券殖利率早盘微扬，美股反弹令避险需求降温

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北4月15日 - 台湾指标五年公债103/4 殖利率周二早盘微升。交易员认为，连两日重挫的美股出现反弹令避险需求降温，五年券103/4殖利率因此随美债走扬，惟升幅相当有限，料今日台债维持在既有区间盘整。
他们并指出，尽管乌克兰紧张情势再度升高，不过国际债市对此反应相对淡静，显示乌克兰危机的影响已经逐渐钝化，且乌克兰冲突只是单一突发事件，不致于影响全球经济逐步复苏的脚步，短线台债殖利率料将持续盘旋低档。
〞目前乌克兰冲突仍只限于口水战。〞一位大型证券台债交易员说。
上述证券交易员也提及，连两日美股回档较深是受部分科技股及生技股重挫所累，而蓝筹股表现则相对持稳，如果是系统性风险的话会是全面走跌的情况，推估这波美股拉回整理只是先前涨多的科技股及生技股遭逢获利了结卖压，而非系统性风险。
美国公债收益率周一上升，因美国股市反弹且零售销售数据优于预期，令经济成长加速的预期升温。之前数月部分因恶劣天气影响，经济表现疲弱。指标10年期公债 跌5/32，收益率报2.64%，在海外交易时段一度跌至一个半月低点2.60%。
交易员观察市场动态：
* 随美债反应美股反弹，五年债103/4期早盘殖利率微扬。
* 下周台债变数较多，包括10年债103/6增额券展开发行前交易及20年新券标售，本周台债料续处狭幅区间盘整格局。
* 10年债103/6增额券发行前交易在即，交投仍谨慎因应，盘初暂无成交纪录。
* 美国指标10年期公债 亚洲早盘殖利率暂在2.64%附近，持平于上日收盘。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4 ：1.08-1.10%
* 10年公债103/6 ：1.57-1.59%
本地时间10:12时最新报价：
* 五年公债103/4殖利率升0.46基点报1.0910%。
* 10年公债103/6殖利率暂无成交纪录。
以下为最新相关报导链接：
--美国债市：公债收益率上升，因美股反弹及数据显示经济成长将加速
--《综述》3月零售销售数据向好，美国经济嗅到了春的气息
--美国经济：消费者3月对就业市场看法更趋乐观--纽约联储调查
--东欧情势：奥巴马警告普京，若继续在乌克兰行动将付出更大代价--白宫 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。