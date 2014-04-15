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市场报道 | 2014年 4月 15日 星期二 10:45 BJT

美国金融：CME遭交易员集体提告，称其给予高频交易员特殊讯息管道

路透4月14日 - 全球最大的衍生品交易高频讯息提供商芝加哥商业交易所集团(CME Group) ，遭到一群交易员集体控告，指控CME欺瞒缺乏此类管道的投资者。

三位交易员上周五向芝加哥美国地区法庭递交的诉状中称，CME和芝加哥期货交易所(CBOT)自从2007年起就给高频交易员可提前得知买卖挂单的管道。

他们称这种做法剥夺了其他投资者权益，投资者花钱买期货和利率合约，却无法得到应有的透明、即时讯息。

CME已经否认有任何不当之处。

CME在声明稿中称，周五的指控“缺乏任何事实根据，更糟的是，这显示出他们根本误解了我们的市场是如何运作。”(完)
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