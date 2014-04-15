美国金融：CME遭交易员集体提告，称其给予高频交易员特殊讯息管道

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透4月14日 - 全球最大的衍生品交易高频讯息提供商芝加哥商业交易所集团(CME Group) ，遭到一群交易员集体控告，指控CME欺瞒缺乏此类管道的投资者。
三位交易员上周五向芝加哥美国地区法庭递交的诉状中称，CME和芝加哥期货交易所(CBOT)自从2007年起就给高频交易员可提前得知买卖挂单的管道。
他们称这种做法剥夺了其他投资者权益，投资者花钱买期货和利率合约，却无法得到应有的透明、即时讯息。
CME已经否认有任何不当之处。
CME在声明稿中称，周五的指控“缺乏任何事实根据，更糟的是，这显示出他们根本误解了我们的市场是如何运作。”(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。