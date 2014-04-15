主要国家经济指标预测--4月16日****

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透4月16日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月16日(三) 0430 日本工业生产修正值(较前月) 2月 -- -2.3% 产能利用率指数(较前月) -- +5.9% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差12.62 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差3.65 0830 英国请领失业金人数(万人) 3月 减少3 减少3.46 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至2月三个月 7.1% 7.2% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +1.8% +1.4% (不包括奖金)(较上年) +1.7% +1.3% 0900 欧元区通胀率(较前月) 3月终值 +1.0% +0.3% (较上年同期) +0.5% +0.5% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 4月 -- 19.0 1100 美国抵押贷款市场指数 4月11日当周 -- 351.0 再融资指数 -- 1,322.9 1230 美国房屋开工年率(万户) 3月 97.3 90.7 建筑许可年率(万户) 100.8 101.4 1315 美国工业生产(较前月) 3月 +0.5% +0.6% 制造业产出(较前月) +0.5% +0.9% 产能利用率 78.7% 78.4% 1400 加拿大央行公布利率决定 -- 1.0% 1.0% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- 持平 (较上年同期) -- -0.9% 2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 4月 -- 正18 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,805 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,236 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月15日(二) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 3月 持平 持平 (较上年同期) -0.7% -0.8% 0830 英国CPI(较前月) 3月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.6% +1.6% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +2.5% +2.5% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +2.5% +2.5% PPI投入指数(较前月) -0.6% -0.2% (较上年同期) -6.5% -6.1% PPI产出指数(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.5% +0.3% PPI核心产出指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.0% +0.9% 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 2月 136 -- 0900 德国ZEW经济景气判断指数 4月 43.2 45.0 现况指数 59.5 51.8 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月12日当周 -0.3% -- 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.5% +1.4% 扣除食品和能源CPI(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.7% +1.6% 每周平均实质所得 +0.3% -- 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 4月 1.29 8.00 1230 加拿大制造业销售(较前月) 2月 +1.4% +1.0% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月12日当周 -1.0% -- 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 2月 1677 -- 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 4月 47 50 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.3% +0.5% (较上年同期) +1.5% +1.7%(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。