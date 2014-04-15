版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 06:58 BJT

****主要国家经济指标预测--4月16日****

路透4月16日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
       
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段       预估值       前值
    4月16日(三)
    0430  日本工业生产修正值(较前月)                      2月           --       -2.3%
              产能利用率指数(较前月)                                    --       +5.9%
    0800  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                    2月           --   顺差12.62
                  全球贸易收支(亿欧元)                                  --    顺差3.65
    0830  英国请领失业金人数(万人)                        3月        减少3    减少3.46
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率  截至2月三个月      7.1%        7.2%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                     +1.8%       +1.4%
                            (不包括奖金)(较上年)                     +1.7%       +1.3%
    0900  欧元区通胀率(较前月)                          3月终值      +1.0%       +0.3%
                  (较上年同期)                                       +0.5%       +0.5%
    0900  瑞士ZEW投资者信心指数                           4月           --        19.0
    1100  美国抵押贷款市场指数                        4月11日当周       --       351.0
              再融资指数                                                --     1,322.9
    1230  美国房屋开工年率(万户)                          3月         97.3        90.7
              建筑许可年率(万户)                                     100.8       101.4
    1315  美国工业生产(较前月)                            3月        +0.5%       +0.6%
              制造业产出(较前月)                                     +0.5%       +0.9%
              产能利用率                                             78.7%       78.4%
    1400  加拿大央行公布利率决定                           --         1.0%        1.0%
    2100  韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 3月           --        持平
                               (较上年同期)                             --       -0.9%
    2330  日本路透短观调查制造业景气判断指数              4月           --        正18
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                       前周           --   卖超3,805
          外资投资日本股票(亿日圆)                                      --   买超2,236
    
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：    
  
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段       现值      预估值
    4月15日(二)
    0715   瑞士生产者/进口物价(较前月)           　       3月         持平        持平
                          (较上年同期)                               -0.7%       -0.8%
    0830   英国CPI(较前月)                                3月        +0.2%       +0.2%
               　 (较上年同期)                                       +1.6%       +1.6%
               零售物价指数(RPI)(较前月)                             +0.2%       +0.3%
                            (较上年同期)                             +2.5%       +2.5%
               扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                 +0.3%       +0.3%
                                        (较上年同期)                 +2.5%       +2.5%
               PPI投入指数(较前月)                                   -0.6%       -0.2%
                      (较上年同期)                                   -6.5%       -6.1%
               PPI产出指数(较前月)                                   +0.2%       +0.1%
                       (较上年同期)                                  +0.5%       +0.3%
               PPI核心产出指数(较前月)                               +0.1%       +0.1%
                          (较上年同期)                               +1.0%       +0.9%
    0900   欧元区贸易收支(亿欧元)                          2月         136         --
    0900   德国ZEW经济景气判断指数                         4月        43.2        45.0
                          现况指数                                    59.5        51.8
    1145   美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             4月12日当周   -0.3%         --
    1230   美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 3月       +0.2%       +0.1%
                 　　　　　　　　 (较上年同期)                       +1.5%       +1.4%
               扣除食品和能源CPI(较前月)                             +0.2%       +0.1%
                                (较上年同期)                         +1.7%       +1.6%
               每周平均实质所得                                      +0.3%         --
    1230   美国纽约联邦储备银行制造业指数                  4月        1.29        8.00
    1230   加拿大制造业销售(较前月)                        2月       +1.4%       +1.0%
    1255   美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           4月12日当周   -1.0%         --
    1300   美国整体资本净流动(亿美元)                      2月        1677         --
    1400   美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数        4月          47         50
    2245   新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季)              第一季     +0.3%       +0.5%
                               (较上年同期)                          +1.5%       +1.7%(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐