《交易视点》中国信用债投资续谨慎，久期可维持3年左右--中信证券

路透北京4月15日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，中国总理李克强讲话表明短期内大规模出台经济刺激政策的概率偏低。以此来看二季度信用债投资建议维持久期在3年左右，进可攻、退可守；等级以中高等级为主。

近期投资者对交易所高收益债风险偏好似有上行之势，但在公司本身未有较大改善之下，二季度还面临降级潮、信用负面消息频发等因素，因此建议在收益率下行阶段可以及时获利了结，等待合适的投机机会。

**二季度资金面总体维持中性**

上周资金面相对稳定，整体来看，二季度受外汇占款规模下降、财政存款上缴等因素影响，资金面总体较一季度可能将环比趋紧，短端产品因而缺乏大幅下行的基础。

当然，资金利率大幅上行的可能性也不大，如上周所示，因月初资金面相对偏紧，央行就在上周实现了公开市场净投放，此操作意图旨在对市场进行微调以避免投资者出现过度紧张的情绪，但对资金面的干预力度也有限。

总体二季度资金面可能将维持中性水平，这在很大程度上制约了短端产品下行空间，短融产品的交易价值不明显；但考虑到绝对收益率水平相对较高，仍然具有一定配置价值。

**维持3年左右久期，以中高等级为主**

对于中长期品种，考虑到信用利差及等级间利差均维持相对较低水平，中长期信用产品市场的表现取决于基础利率产品的收益率变动。

上周公布进出口数据增速偏弱，但剔除基数效应、去年一季度对港台出口可能存在水分因素影响，一季度外贸运行总体基本平稳。

李总理在博鳌亚洲论坛再次提高关于经济增长7.5%左右的预期目标，表明在就业不出现明显问题的情况下，本届政府仍着眼于结构优化，短期内大规模出台经济刺激政策的概率偏低。

在此背景下我们对二季度债券市场的外部环境判断仍然相对中性，策略上建议维持久期在3年左右，进可攻、退可守；等级以中高等级为主。

虽然低评级等级利差以恢复至均值以上水平、但我们认为这集中反映了投资者对于中长期低评级产品的回避、以及对信用风险的重新定价，而在二季度信用负面消息仍偏集中的背景下信用利差仍有进一步扩大的可能。

**交易所高收益债可以获利了结**

对于城投债，受城投企业公开市场融资政策放松影响，其融资规模在一季度放量增长，而城投企业面临的流动性风险也大为降低。

与产业债相比，风险相对确定而收益率尚有优势的背景下城投债的性价比较好，与AA级产品信用利差或进一步收窄，但受低等级利差的制约，城投债市场的走势仍取决于利率产品和高等级信用产品的未来表现。

对于交易所高收益债券，近期低等级债券交易活跃度有所增强且收益率有所下行，股票市场亦表现较好，投资者的风险情绪似有上行之势。

不过，我们认为在公司本身未有较大改善、交易所外部环境未有明显正面信息的背景下（二季度降级潮将来临、信用负面消息频发等）投资者情绪的波动缺乏持续性，在收益率下行阶段建议投资者可以及时获利了结，等待合适的投机机会。

**个券点金**

上周共有77只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量994.3亿元。

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