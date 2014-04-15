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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 10:48 BJT

新西兰财政：财长证实下一财年将恢复预算盈余，将继续严控政府支出

路透惠灵顿4月15日 - 新西兰财长英格利希周二表示，该国将在下一财年录得预算盈余，并将严控政府支出，以限制利率上升。

英格利希再次证实，下月将发布的2014/15财年预算将显示，政府财政恢复盈余，结束六年的赤字状态。

“下个月公布的预算将显示，未来四年盈余增长，最开始在2014/15年度会有小幅盈余，”英格利希在一次商业会议上表示。

财政部去年12月公布的年中最新预估显示，截至2015年6月的年度预算盈余料为8,600万新西兰元(7,460万美元)，到2016/17财年升至31亿新西兰元。

他说，仍将严控政府支出，未来一年新政策支出限制在10亿新西兰元以内，以减轻加息压力。新西兰央行已经开始加息。

“尽管利率上升是经济成长不可避免的结果，但我们仍需尽力确保未来几年利率涨幅不要太大，”英格利希表示。

新西兰央行上月开始备受期待的政策紧缩周期，加息25个基点至2.75%。

该央行下周料再次加息，利率在2016年底前将升向5%。

英格利希再次证实，一旦恢复预算盈余，政府将开始偿债。新西兰政府债务比重预计明年将触顶，相当于GDP的26.5%。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
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