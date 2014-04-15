《热点透视》花旗股价合理反映出其平庸的前景

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie 编译 王冠中

路透纽约4月14日 - 花旗集团 的股价完美显示出会有进一步的平庸表现。这家银行业巨擘第一季获利39亿美元并不算太糟。不像摩根大通 ，由执行长高沛德(Michael Corbat)带领的花旗，第一季获利是优于分析师预估的。旗下处理问题资产的花旗控股已不再是沉重的牵绊。而花旗甚至也把握住税负优惠，提高了资本。不过，目前而言，股东们的兴奋之情仅止于此。

在周一公布优于预期的财报后，花旗股价跳升达4.4%。尽管如此，其股价仍仅是有形帐面价值的83%，是唯一一家股价未达净值水准的大型金融机构。

从花旗公布的获利来看，这样的折价情况是有道理的。第一季的年率化股东权益报酬率仅7.8%，低于经验法则中银行填补资本成本的门槛10%。

然而，花旗并非唯一一家报酬率不及水准的银行，美国银行 和摩根士丹利 的股东权益报酬率也仅有个位数。不同的是，这两家同样表现落后的银行，拥有更多的工具能够来努力改变这种情况。

首先，美国联邦储备理事会(美联储/FED)已经批准了这两家银行提高股利或买回股票的计划。提高股利可以增加对股东的整体报酬，而买回股票则会因减少了流通股票数量而提高报酬率。但美联储否决了花旗向投资人返还现金的计划，因为美联储不满意花旗评估和通报风险的方式。

花旗最近面临的丑闻就凸显出这个问题。花旗上月表示，发现旗下墨西哥子公司Banamex有4亿美元虚假贷款，是支付给墨西哥石油巨擘Pemex 的主要供应商。花旗周一表示，发现另一起诈欺行为，但这次的损失可能不到3,000万美元。

这对一家危机期间需要政府纾困在得以存活的银行来说，这是相当令人担心的现象。有监于花旗无法向投资人返还资本，也缺乏提振获利的选项，花旗要能让股价高于帐面价值是难上加难。(完)