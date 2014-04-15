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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 10:40 BJT

日本股市：日经指数弹离六个月低点，因美零售销售数据强劲且日圆下跌

路透东京4月15日 - 日股周二早盘盘中从六个月低点反弹，之前美国公布强劲零售销售数据，乌克兰紧张局势升级背景下的紧张情绪因此得到缓解。

风险偏好回温，打压日圆回落，也支撑日股。日经指数 升0.8%报14,023.46点。该指数周一跌0.4%至13,910.16点，为去年10月8日以来最低收盘水准。

股市信心改善。美国3月零售销售录得一年半来最大涨幅，扶助美股脱离近期低点。

分析师表示，因估值低廉，日股正在进行技术性反弹，但对乌克兰局势的担忧可能抑制买兴。

“日经指数先前跌穿14,000点关口，令人惊讶，因此可能不会进一步大幅下跌，但由于缺乏正面激励因素，可能涨势受抑，”野村证券首席策略师Hiromichi Tamura表示。

出口股上涨，日立 涨2.8%，索尼 升0.9%。

东证股价指数 升0.4%报1,136.97点。(完)
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