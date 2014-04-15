日本股市：日经指数弹离六个月低点，因美零售销售数据强劲且日圆下跌

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透东京4月15日 - 日股周二早盘盘中从六个月低点反弹，之前美国公布强劲零售销售数据，乌克兰紧张局势升级背景下的紧张情绪因此得到缓解。
风险偏好回温，打压日圆回落，也支撑日股。日经指数 升0.8%报14,023.46点。该指数周一跌0.4%至13,910.16点，为去年10月8日以来最低收盘水准。
股市信心改善。美国3月零售销售录得一年半来最大涨幅，扶助美股脱离近期低点。
分析师表示，因估值低廉，日股正在进行技术性反弹，但对乌克兰局势的担忧可能抑制买兴。
“日经指数先前跌穿14,000点关口，令人惊讶，因此可能不会进一步大幅下跌，但由于缺乏正面激励因素，可能涨势受抑，”野村证券首席策略师Hiromichi Tamura表示。
出口股上涨，日立 涨2.8%，索尼 升0.9%。
东证股价指数 升0.4%报1,136.97点。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。