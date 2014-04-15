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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 10:45 BJT

台湾股市：上涨，新款iPhone可能调高售价激励苹果概念股

路透台北4月15日 - 台湾股市周二盘中上涨0.5%，因美国利好数据推动美股大涨，且媒体报导称苹果 新款iPhone将提高价格，激励台湾科技股。

0154GMT，台湾加权股价指数 上涨44.83点至8,902.25点，上日收低0.57%。

上涨的板块包括电脑及周设类股 和半导体类股 ，分别上涨0.95%和0.99%，提振了电子类股 上涨0.88%。

光电类指数 也上涨1%。

本地媒体报导，苹果新款iPhone价格可能调高100美元，台湾供应商可能跟着受惠。

苹果概念股中， 大立光电 上涨2.27%，鸿海 上涨1.04%。

金融保险类股 持平，汽车类股 下跌0.22%。

中信金 下跌0.26%。本地媒体报导称，中信金并购台寿保 和日本东京之星 已获金管会批准。此消息激励台寿保股价上涨1.34%。(完)
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