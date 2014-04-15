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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 10:45 BJT

路透调查：台湾3月外销订单料较上年同期增长4.6%，低于2月增幅

* 预估中值显示，台湾3月外销订单料较上年同期增长4.60%，2月为增5.7%

* 数据将在本地时间4月21日周一下午4:00公布(0800GMT)

路透台北4月15日 - 路透调查11名分析师的结果显示，台湾3月外销订单料较上年同期增长4.6%，2月为攀升5.7%。

台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先两至三个月。(完) (编译 王翔琼；审校 李爽)
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