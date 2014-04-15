《交易视点》风格转换推动中国转债反弹,可将仓位提升至中配--中信证券

路透北京4月15日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，中国股市投资风格正从成长和题材股趋向蓝筹股，加之后续其他利好可能逐渐明朗，预计低估值蓝筹股有望获得一定反弹，而转债市场估值处于低位，未来跟随股市上涨的进攻性较强，投资者可将仓位提升至中配。

**稳增长预期叠加沪港通推出，转债强势反弹，估值平稳**

在稳增长预期和沪港通推出的影响下，上周沪深300指数大涨3.9%，蓝筹股集体反弹。

转债指数上涨1.9%，平价指数上涨4.5%，隐含波动率变化不大。

个券方面，大盘和中盘转债涨幅居前，包括重工（+3.9%）、平安（+3.5%）、石化（+3.4%）、隧道（+3.2%）、工行（+3.0%）、民生（+2.2%）。

**沪港通推出，A/H折价较高的蓝筹股有望估值修复**

4月10日，证监会与香港证监会联合推出沪港通试点。

与A股投资者注重成长和题材不同，港股投资者看重业绩，给与业绩稳定、低估值的蓝筹股更高估值，对成长、题材股给与更低估值。

沪港通政策发布之后，A/H两地上市公司估值差异开始收窄，目前A/H价差较大的保险A股折价10%-15%，银行A股折价0%-10%（民生除外），预计未来仍可能出现估值修复行情

**财政政策力度预计较弱，货币政策仍有放松可能**

3月份进出口数据略低于预期，通胀数据符合预期，经济基本面、资金面总体平稳，政策预期成为市场的主要影响因素。

上周博鳌论坛期间，李总理表态“不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策”，周小川行长表态 “经济增长率偏离了目标，可能采取一些货币政策的微调，或者也许是大一点的调整”。

预计财政稳增长政策力度较弱，而结合央行净投放资金稳定利率来看，如果经济下滑超过底线，货币政策仍有放松可能。

**债市获得支撑，蓝筹股有望反弹但幅度不大**

上述政策基调之下，债市基本面获得支撑，上周收益率整体下降，未来有望继续下行。

股市方面，预期之中、力度不大的稳增长对A股提振有限，估值修复的驱动因素可能来自于风格转换、无风险利率的下降、增量资金的入市、T+0交易和股指期权制度利好的推出。

目前来看，风格转换正在进行，其余利好尚不明朗，预计低估值蓝筹股短期有望反弹，但幅度不大。

**低估值蓝筹转债有望继续反弹**

鉴于低估值蓝筹股上涨空间较小、下跌风险也不大，转债市场估值仍然位于低位，未来跟随股市上涨的进攻性较强，投资者可将仓位提升至中配。

个券方面，正股低估值、公司创新能力突出的平安转债仍然是中长期首选品种，此外工行、中行转债的稳增长估值修复行情有望延续、石化、隧道转债仍然存在国企改革的主题机会。

重工转债此前建议在105元以内低吸，近期上涨之后价格已达到109元，考虑到军工资产证券化可能推进，建议风险偏好较高的投资者买入重工转债，博弈交易性机会。(完)