重温稿-路透调查：台湾3月外销订单料较上年同期增长4.6%，低于2月增幅

国际油市：沙特阿美下调6月出售给亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
* 预估中值显示，台湾3月外销订单料较上年同期增长4.60%，2月为增5.7%
* 数据将在本地时间4月21日周一下午4:00公布(0800GMT)
路透台北4月15日 - 路透调查11名分析师的结果显示，台湾3月外销订单料较上年同期增长4.6%，2月为攀升5.7%。
台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先两至三个月。(完) (编译 王翔琼；审校 李爽)
路透迪拜5月1日 - 沙特阿美周一表示，沙特将供应给亚洲客户的6月阿拉伯轻质原油价格较5月每桶下调0.40美元，较阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.85美元，这与市场预期一致。
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。