中港个股：工行称今年的不良贷款率有望控制在1.2%以下--行长

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京4月15日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行 行长易会满周二称，该行今年的不良贷款率有望控制在1.2%以下，并将进一步加大不良资产处置力度。
易会满是在工行2014年第一次临时股东大会上做上述表示的，他称进一步控制房地产贷款、进一步控制产能过剩行业贷款，进一步防范影子银行等新融资对传统信贷的交叉传染。
“今年年初董事会给我们下的任务是1.2%，我们高管层想将其控制得更低一点，我们也有这个信心。”易会满说。
工行此前公布的年报显示，计划2014年总资产增加约1.4万亿元人民币，总负债增加约1.3万亿元；到2014年末不良贷款率控制在1.20%以内 。截止2013年底，该行的不良贷款率为0.94%，拨备覆盖率为257.19%。
易会满称，在房地产和产能过剩行业，工行贷款质量稳定。比如房地产开发贷的不良贷款率0.73%，比年初下降3个BP；个人住房贷款不良贷款率0.24%，跟年初基本持平。五个产能过剩行业的不良贷款率0.79%，比平均的还低。
他并表示，工行进一步优化信贷流程，进一步明确信贷责任，争取不良贷款比例水平得到基本平稳。
工商银行此前表示，该行已于近日获中国银监会批准，成为首批获准实施资本管理高级方法的商业银行。工行将使用内部模型计算风险加权资产和资本充足率，并将风险计量结果持续、有效地应用于内部管理。 （完） (发稿 谢衡; 审校 黄凯)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。