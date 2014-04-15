新闻稿：中国3月末M2同比增12.1%，首季人民币贷款增3.01万亿元--央行

(以下为中国人民银行周二公布的2014年一季度金融统计数据报告及社会融资规模报告全文)

一、广义货币增长12.1%，狭义货币增长5.4%

3月末，广义货币(M2)余额116.07万亿元,同比增长12.1%，分别比上月末和去年末低1.2个和1.5个百分点；狭义货币(M1)余额32.77万亿元,同比增长5.4%，分别比上月末和去年末低1.5个和3.9个百分点；流通中货币(M0)余额5.83万亿元,同比增长5.2%。一季度净回笼现金242亿元。

二、一季度人民币贷款增加3.01万亿元，外币贷款增加695亿美元

3月末，本外币贷款余额80.12万亿元，同比增长13.7%。人民币贷款余额74.91万亿元，同比增长13.9%，分别比上月末和去年末低0.3个和0.2个百分点。一季度人民币贷款增加3.01万亿元，同比多增2,592亿元。分部门看，住户贷款增加9,293亿元，其中，短期贷款增加3,006亿元，中长期贷款增加6,287亿元；非金融企业及其他部门贷款增加2.08万亿元，其中，短期贷款增加9,334亿元，中长期贷款增加1.12万亿元，票据融资减少756亿元。3月份人民币贷款增加1.05万亿元，同比少增124亿元。月末外币贷款余额8,464亿美元，同比增长12.2%，一季度外币贷款增加695亿美元。

三、一季度人民币存款增加4.72万亿元，外币存款增加423亿美元

3月末，本外币存款余额112.22万亿元，同比增长11.5%。人民币存款余额109.10万亿元，同比增长11.4%，分别比上月末和去年末低1.1个和2.4个百分点。一季度人民币存款增加4.72万亿元，同比少增1.39万亿元。其中，住户存款增加3.29万亿元，非金融企业存款增加3,199亿元，财政性存款增加930亿元。3月份人民币存款增加3.67万亿元，同比少增5,576亿元。月末外币存款余额5,074亿美元，同比增长14.9%，一季度外币存款增加423亿美元。

四、3月份银行间市场同业拆借月加权平均利率2.49%，质押式债券回购月加权平均利率2.48%

一季度, 银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交53.07万亿元，日均成交8,845亿元，日均成交同比减少24.0%。

3月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.49%，比上月低0.52个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.48%,比上月低0.51个百分点。

五、国家外汇储备余额3.95万亿美元

3月末，国家外汇储备余额为3.95万亿美元。3月末，人民币汇率为1美元兑6.1521元人民币。

六、一季度跨境贸易人民币结算业务发生1.65万亿元，直接投资人民币结算业务发生1,931亿元

一季度，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生1.09万亿元、5613亿元、278亿元、1,653亿元。 注1：当期数据为初步数。 注2：2011年10月份起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

--2014年一季度社会融资规模统计数据报告全文：

初步统计，2014年一季度社会融资规模为5.60万亿元，比去年同期少5,612亿元。其中，当季人民币贷款增加3.01万亿元，同比多增2,592亿元；外币贷款折合人民币增加4,253亿元，同比少增200亿元；委托贷款增加7,153亿元，同比多增1,918亿元；信托贷款增加2,802亿元，同比少增5,442亿元；未贴现的银行承兑汇票增加5,592亿元，同比少增1,114亿元；企业债券净融资3,846亿元，同比少3,727亿元；非金融企业境内股票融资975亿元，同比多358亿元。2014年3月份社会融资规模为2.07万亿元，比上月多1.13万亿元，比去年同期少4,794亿元。