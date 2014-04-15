《热点透视》德拉吉抗通缩，不能光说不练

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撰稿 Neil Unmack/编译 郑茵

路透伦敦4月14日 - 德拉吉在2012年避免了欧元区的解体，实际上他未费一枪一弹。根据他最近在国际货币基金组织(IMF)华盛顿会议上的言论判断，这位欧洲央行总裁现在也许正盼望用话语而非行动，来解决2014年最大的政策纠结。但光凭嘴皮子功夫也许难以战胜通缩。

2012年德拉吉承诺要“竭尽所能”，市场观察人士认为这意味着购买二线国家主权债，但实际上欧洲央行从未将此付诸实施。现在，与当年的欧元区解体相比，通缩是更加实实在在的威胁。欧元区经济眼下面临高失业、高负债、改革停滞不前的局面。银行业正在整顿资产负债表并紧缩信贷。从新兴市场流出的资金在推高欧元。

在IMF会议上，德拉吉明确把矛头指向汇率威胁。他没有明确设定欧元汇率的上限，但表示若进一步升值可能引发某种他未加说明的行动。他的讲话起到了一些效果，但欧元还是节节攀升。下一步举措也许是将隔夜存款利率调降至零以下。现在实行负利率的争议要小于危机时期，但眼下正值银行业重整资产负债表，这样做可能推高银行的借贷成本。

另一个做法也许是直接控制借贷成本。欧洲央行正试图重振证券化市场，由此可以生成一种用于购买民间资产的工具。这其中也一样存在挑战。证券化受阻于监管因素，同时市场的发展也需要时间。欧洲央行执委科尔在IMF会议上也暗示，央行可能选择买进一系列不同资产，目的在于按国家选择购买，由此为信贷成本设定目标。这个办法可能会比较复杂。

欧洲央行仍然缺少一种日本央行那样的大型政策工具来对抗眼前的通缩局面，例如像买入公债那样的大规模量化宽松政策。为什么会这样，原因或许在于担心欧元区禁止以货币向政府融资的规定，以及购买公债措施对于政府改革决心的影响，同样欧元区内部仍然是各自为政，量化宽松政策如何发挥作用存在不确定性。但在眼见为凭之前，市场很难对不同的复杂工具给予强大信心。这使得口头喊话显得更没价值，而付诸行动的压力则更加巨大。 (完)