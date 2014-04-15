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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 11:06 BJT

韩国汇市：韩元兑美元小幅下跌，因有海外投资者换汇需求

路透首尔4月15日 - 韩国韩元周二早盘小幅下滑，因海外投资者把以韩元支付的韩股股息换成美元。

0240 GMT，韩元兑美元 报1,040.7，下跌0.2%，周一本地收盘价报1,038.9。

尽管本周趋势黯淡，但分析师称韩元前景仍强，投行ING周二在研究报告中称，可能将美元/韩元年底时目标价从当前的1,060韩元调降。

0240GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,040.7 1,038.9

日圆/韩元 10.2140/189 10.2021

韩国公债期货 * 105.72 105.75

韩国综合股价指数 1,998.90 1,997.02

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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