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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 11:10 BJT

台湾债市：RP利率盘旋低位，银行及寿险资金涌进货币型基金

路透台北4月15日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二依旧盘旋低位。交易员认为，目前整体资金情势偏多，找券需求热络，不过券源缺乏，成交以到期续作为主，RP交投利率持续靠向区间低位。

交易员并表示，由于近期外资汇入，略有垫高银行体系资金水位，近期部分银行及寿险端资金皆转进货币型基金，带动投信端买券需求踊跃，短线公债及公司债RP成交利率可望续处既有区间低位。

“投信、寿险端资金去化需求大，将陆续引导RP利率往下。〞一大型证券商交易员说。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，此皆大致同于上日。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%；极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，均同上日。

本周新发行债券暂有周二F-联德 4亿台币的转换公司债；周三彰化银行 100亿台币金融债及台新金控 旗下台新银行30亿台币金融债。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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