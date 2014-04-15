版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 11:09 BJT

韩国股市：持坚且人气审慎，稍早高见逾三个月高位

路透首尔4月15日 - 韩国股市周二早上持坚，稍早尾随美股升势而触及逾三个月高位，但全球经济和政策前景充满不确定，仍令投资人态度审慎。

0240GMT时韩股综合股价指数 上涨0.1%至1,998.90点，稍早高见2,009.04，为1月2日以来最高水准。

“市场人气仍相当脆弱，因对当地企业获利有疑虑，且欧元区和中国的政策前景仍是未定之天，”三星证券分析师Kim Yong-goo表示。

当地机构投资人迅速获利了结，早上卖超韩股1,330亿韩元，可见市场人气脆弱。外资则买超韩股360亿韩元。

美容用品类股因获利前景亮眼而上涨，AmorePacific Corp 和Cosmax Inc 分别上涨3.7%和2%。

反之，获利前景黯淡打压造船股，现代重工 下跌1.6%，三星重工业 则跌2.2%。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐