《交易视点》中国转债投资未来几周可能需要转向止盈--中金

路透北京4月15日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略双周报认为，中国转债市场在上周四大涨后的追涨价值降低，未来几周可能需要逐步转向止盈，“Sell in May”季节性规律或许再次出现，股市放量滞涨、IPO开闸、个券负溢价等是潜在止盈信号。

**"悲观中买入，乐观中卖出”原则仍需坚持**

清明节后的一周，沪港互通、稳增长预期和优先股推进等刺激沪指累计上涨3.5%，大盘转债多方面受益，推动转债指数累计上涨1.92%，重工、石化、平安等我们重点关注品种表现居前。

投资者对近期股市反弹的看法分歧巨大，我们认为：既不能漠视边际变化，也要对反弹性质有理性认识。

边际上的稳增长预期升温无疑是正面因素，加上人民币贬值告一段落，盈利预期改善且担忧情绪降低，而沪港互通等改革政策超出预期。

至于行情的性质，我们认为仍是存量资金博弈下的反弹，就此出现趋势性牛市的概率小，症结在于稳增长导致的盈利预期与资金成本仍难形成合力。因此，震荡市“悲观中买入，乐观中卖出”原则仍需坚持。

**未来几周可能需要转向止盈**

至于行情高度，我们更倾向于难及2012年底，也不超过2013年三季度，2月份高点可做参考。近期板块行情明显存在很强的信息驱动特征。

有趣的是，市场对信息的反应某种程度也是情绪指标，但预期与现实可能存在落差，预示着未来可能出现反复。本周货币信贷、经济增长等数据值得投资者关注，越差的数据有可能对市场越有利，反正将让市场继续纠结。

时间上，目前仍是稳增长躁动期和政策利好兑现期，市场新的风险点不多，对利好仍能做出明显正面反应且市场分歧仍大，似乎显示出行情尚未见顶。

我们仍倾向于认为，4月份仍是稳增长躁动期，6月份是值得担忧的“钱荒季”，IPO重启时点很可能是转折点。

总体看，随着上周四的大涨，转债市场追涨价值降低，未来几周关注点可能需要逐步转向于止盈，“Sell in May”的季节性规律或许再次出现，股市放量滞涨、IPO开闸、个券负溢价等是潜在止盈信号。

**如果IPO重启将损及所有版块**

转债个券方面，我们在二季度策略中从存量资金博弈的视角择券，并将转债分为四类：①大盘转债、②主题性转债、③小盘成长转债、④纯债替代类转债。

我们当时的建议是减持第③类个券，①类状况改善，④类转债相对更平稳，②类转债更容易出现超额回报机会。一旦IPO重启，所有版块都将受损但小盘股将迎来分化。其中，大盘股资金消耗较大，大级别行情还需要等待理财等利率的明显下行。

沪港互通对个券的影响方面，平安转债仍是最大受益者，同仁转债次之，民生存在压力。

后市来看，我们仍看好盈利周期好、受益于金融改革和沪港互通的平安转债。

前期看好的隧道、石化转债转债开始进入止盈区域，负溢价是止盈信号。前期滞涨的国电、调整较深的重工、受益于高收益债反弹的南山等有一定的增持价值。

小盘转债中首选久立，受益于核电建设加速，其他小盘转债等待调整中的低吸机会。

**个券点金**

最后，上周海直、徐工和东华发布了2013年业绩，我们简要点评如下：

海直年报业绩略超预期，低空政策和深海业务值得关注。海直转债目前可操作性不强，建议等待低吸机会。

徐工利润同比不出市场意料大减，行业走出困局仍需时日，转债趋势性不明显。

东华毛利显着提升，智慧城市龙头地位日益稳固。东华转债存量已经很少，仍建议及时减持。(完)