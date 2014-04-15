《焦点》长三角：昔日的经济成长引擎，今日的信贷风险之源

**坏账管理**

路透根据官方数据计算得出，长三角地区实业企业手中28%的资产为民间资本掌握，高于全国19%的比例。实际比例可能还要更高一些，因为官方数据只涵盖了年营业额超过2,000万元人民币的企业。

“有些因素则是由某些产业带来的，”南京财经大学经济学和金融学教授许承明表示。

他说，光伏和钢铁产业是江苏省不良贷款的最大源头。而把资金引入房地产等行业进行投机，则进一步加剧了风险。

江苏也由此毫无悬念地成为第一个建立自己的坏账资产管理公司的地方政府，比照北京利用资产管理公司清理四大国有商业银行不良资产的模式。之后浙江和上海也陆续跟进。

多数分析师认为，长三角和全国的坏账规模都要高于官方数字，因为银行可以为到期贷款延期，并使用其他手段掩饰贷款拖欠问题。

“这些都是中国最发达的地区。最发达的地方增长最慢，”上海中欧国际工商学院经济学和决策科学系主任朱天表示。