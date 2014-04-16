修正-《焦点》长三角：昔日的经济成长引擎，今日的信贷风险之源

(更正：内文第四段“换不了钱了”有错别字，应为“还不了钱了”)

* 长三角在繁荣时期曾是中国经济的发动机

* 如今该地区不良贷款占全国总量的三分之一

* 困境中的纺织企业，勾勒出产业兴衰

* 产品价格下降和成本上升，令企业苦不堪言

路透苏州4月15日 - 坐落在上海以西100公里(60英里)的古城苏州，素以精致的园林和迷人的运河风光而驰名，堪称中国最秀美的城市之一。

近些年来，苏州成为一座雄踞长江三角洲中心地带的工业重镇。长三角地区与广东省的珠江三角洲一道，共同推动着中国经济的繁荣。

而今，在政府的默许下，一场痛苦的企业去杠杆化风潮席卷而来，长三角处在了这场地震的震中。所有贷款违约中，有三分之一来自这个地区，获取信贷变得越来越难。

中国中小企业协会副会长周德文表示：“银行越这样做呢，这个就实际上造成不是良性的循环，也某种程度可以说是恶性的循环，那么企业就更还不了钱了，或就更不想还钱了。”

长三角地区涵盖了中国的金融中心上海，和浙江、江苏两个东部省份。2012年，该地区出口占到了中国总出口的二分之一，吸引了57%的外商直接投资。

曾几何时，小型民营企业、颇有见识的企业家以及活跃的民间融资网络都发挥着重大作用，一直是长三角繁荣的源源动力所在。

但如今，这却有可能成为一个薄弱环节，因为政府表态已经为企业倒闭做好了准备-至少是民营企业的倒闭。

以国内各区域统计不良贷款的前六大中资银行而言，长三角占了这些银行不良贷款的三分之一。

“长三角经济受冲击较大。风险多发，”上海一家中型银行的风险管理部负责人指出。

经济分析师指出，对中国长期而言，一连串个别独立的违约事件会是最有利的情况，可以改善风险定价及资本分配效率。

但目前面临了违约事件可能引发信贷问题连锁反应的风险，若产生连锁反应，有可能动摇中国金融体系稳定性，就像2008年雷曼兄弟垮台后全球市场急冻的情形。

上海超日太阳能的公司债上个月无法按期全额支付利息后，长三角可说已经创下中国国内债券违约首例。

上周，浙江的华特斯聚合物科技公司破产重组已被法院受理，公司的私募债面临兑付危机。由于这笔债券由另一家公司担保，凸显出企业之间的连动关系，一些人士担心这可能放大风险。

中国政府并未插手的态度，明显有别于过去出手援救的作法；以超日为例，2013年时，超日获得上海的地方政府协助，得以支付利息。

分析师对中国银行业不良贷款实际比例的估计图 link.reuters.com/zuk92v

长三角各项经济数据 link.reuters.com/fuc58v

**苏州的兴衰**

在京杭大运河的东岸仍屹立着一些白墙红瓦的传统房屋。这条大运河连接苏州中心和一度繁荣兴旺的纺织中心吴江，到处是工厂和建筑工地。

“原材料价格在上涨而产品价格在下降。利润的空间越来越小了，”吴江市品信纺织科技有限公司销售经理朱东阳说。

中国生产者物价指数同比已连降25个月，本周数据料显示经济成长为2009年初以来最慢。

当时政府曾推出大规模刺激举措来支撑经济。但如今政府称这种情况不会再次出现，部分是为避免产能过剩和债务形势恶化的问题。

在中国2008至2010年通过信贷刺激经济那段繁荣时期，位于吴江的江苏新民纺织科技股份有限公司 是众多快速扩张的企业之一。

工厂之外鲜有明显的萧条迹象。装满纺织品的机动三轮车还如往常一样穿梭而过。但上月该公司警告称，在连续两年亏损后，该公司可能被深圳证交所摘牌。

行业产能过剩及价格下跌迫使其减记资产，股票估值从2011年末时的11亿元人民币缩水至2013年末的4.41亿元。

该公司2014年将有3.16亿元人民币贷款到期。衡量现金和其他短期资产与12个月内到期债务之比的流动比率在2013年末时为0.57，表明其需要筹集更多资金来偿债。

作为一家规模相对较大的上市公司，江苏新民可以获得一些银行信贷。但一些规模较小的生产商被迫求助于影子银行体系，该体系中的贷款利率可达到畸高程度。

据温州民间借贷登记服务中心，在中国民间资本最活跃的温州，三个月期民间贷款指标年化利率 上周四高达18.7%。

江苏新民拒绝回答有关财务状况的问题。公司董秘称，归为“特别处理”的公司不允许接受媒体专访。“特别处理”是指中国的证交所认为公司股票存在被终止上市的风险。

**坏账管理**

路透根据官方数据计算得出，长三角地区实业企业手中28%的资产为民间资本掌握，高于全国19%的比例。实际比例可能还要更高一些，因为官方数据只涵盖了年营业额超过2,000万元人民币的企业。

“有些因素则是由某些产业带来的，”南京财经大学经济学和金融学教授许承明表示。

他说，光伏和钢铁产业是江苏省不良贷款的最大源头。而把资金引入房地产等行业进行投机，则进一步加剧了风险。

江苏也由此毫无悬念地成为第一个建立自己的坏账资产管理公司的地方政府，比照北京利用资产管理公司清理四大国有商业银行不良资产的模式。之后浙江和上海也陆续跟进。

多数分析师认为，长三角和全国的坏账规模都要高于官方数字，因为银行可以为到期贷款延期，并使用其他手段掩饰贷款拖欠问题。

“这些都是中国最发达的地区。最发达的地方增长最慢，”上海中欧国际工商学院经济学和决策科学系主任朱天表示。