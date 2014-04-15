《全球市场》亚股受美国强劲数据激励而小涨，但乌克兰疑虑仍罩顶

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 报每吨17,870美元。
“印尼方面的消息未变...尚无迹象显示该政策可能转变，”Natixis分析师Nic Brown称。
“我们认为当你听到美国开始谈及可能对俄罗斯实施制裁时，人们本能地关注钯金和镍：这两种金属可能受到制裁或俄罗斯报复的影响。”
金价接近周一所及三周高点1,330.90美元，当时对乌克兰局势的担忧重燃，提升了黄金的避险魅力。
现货金 报每盎司1,321.75美元。
布兰特原油期货 报每桶108.46美元，接近周一触及的五周高点109.12美元。
美国小麦期货守住大量涨幅，周一曾飙升近3%，因黑海地区的紧张局势及美国大平原种植区恐受冰冻损害。
芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 从每蒲式耳6.78-3/4美元微跌0.6%。(完)
(编译 李婷仪/李爽/郑茵/杜明霞/王翔琼；审校 张明钧/王洋/孙茉莉/龚芳)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。