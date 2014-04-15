版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 11:31 BJT

《全球市场》亚股受美国强劲数据激励而小涨，但乌克兰疑虑仍罩顶

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 报每吨17,870美元。

“印尼方面的消息未变...尚无迹象显示该政策可能转变，”Natixis分析师Nic Brown称。

“我们认为当你听到美国开始谈及可能对俄罗斯实施制裁时，人们本能地关注钯金和镍：这两种金属可能受到制裁或俄罗斯报复的影响。”

金价接近周一所及三周高点1,330.90美元，当时对乌克兰局势的担忧重燃，提升了黄金的避险魅力。

现货金 报每盎司1,321.75美元。

布兰特原油期货 报每桶108.46美元，接近周一触及的五周高点109.12美元。

美国小麦期货守住大量涨幅，周一曾飙升近3%，因黑海地区的紧张局势及美国大平原种植区恐受冰冻损害。

芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 从每蒲式耳6.78-3/4美元微跌0.6%。(完)

(编译 李婷仪/李爽/郑茵/杜明霞/王翔琼；审校 张明钧/王洋/孙茉莉/龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐