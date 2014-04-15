修正-表格：英国3月CPI较上年同期上升1.6%，涨幅为2009年10月以来最低

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
(更正：修改文末英文原文USN的链接)
路透伦敦4月15日 - 英国统计局周二公布：
* 英国3月CPI较前月上涨0.2%，较上年同期上升1.6%(预估为按年升1.6%)
* 英国3月CPI年率为2009年10月以来最低
* 英国3月零售物价指数(RPI)较前月上升0.2%，较上年同期上升2.5%(预估为按年上升2.5%)，年率为2009年10月以来最低
* 英国3月核心CPI较前月上升0.4%，较上年同期上升1.6%
* 英国2月房价较上年同期上涨9.1%，为2010年6月以来最大年度涨幅
以下为详细数据：
3月 2月 预估
CPI(HICP)
较前月% 0.2 0.5 0.2
较上年同期% 1.6 1.7 1.6
核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)
较前月% 0.2 0.7
较上年同期% 1.6 1.7
零售物价指数(RPI)
较前月% 0.2 0.6 0.3
较上年同期% 2.5 2.7 2.5
RPIX(RPI扣除抵押贷款)
较前月% 0.3 0.7 0.3
较上年同期% 2.5 2.7 2.5
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。