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货币新闻 | 2014年 4月 15日 星期二 17:18 BJT

修正-表格：英国3月CPI较上年同期上升1.6%，涨幅为2009年10月以来最低

(更正：修改文末英文原文USN的链接)

路透伦敦4月15日 - 英国统计局周二公布：

* 英国3月CPI较前月上涨0.2%，较上年同期上升1.6%(预估为按年升1.6%)

* 英国3月CPI年率为2009年10月以来最低

* 英国3月零售物价指数(RPI)较前月上升0.2%，较上年同期上升2.5%(预估为按年上升2.5%)，年率为2009年10月以来最低

* 英国3月核心CPI较前月上升0.4%，较上年同期上升1.6%

* 英国2月房价较上年同期上涨9.1%，为2010年6月以来最大年度涨幅

以下为详细数据：

3月 2月 预估

CPI(HICP)

较前月% 0.2 0.5 0.2

较上年同期%　　　 1.6 1.7 1.6

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% 0.2 0.7

较上年同期% 1.6 1.7

零售物价指数(RPI)

较前月% 0.2 0.6 0.3

较上年同期%　　　 2.5 2.7 2.5

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% 0.3 0.7 0.3

较上年同期%　 2.5 2.7 2.5
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