表格：英国3月PPI产出物价较上年同期增长0.5%，增幅为09年10月来最低

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透伦敦4月15日 - 英国国家统计局周二公布：
* 3月PPI产出物价较前月增长0.2%，较上年同期增长0.5%(预估为增长0.3%)；按年增幅为2009年10月以来最低
* 3月核心PPI产出物价较前月增长0.1%，较上年同期上升1.0%(预估为升0.9%)
* 3月PPI投入物价较前月下跌0.6%，较上年同期下跌6.5%(预估为下跌6.1%)；按年降幅为2009年9月以来最大
以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)
产出物价(未经调整) 3月 2月 预估值
较上月(变动%) 0.2 0.1 (持平) 0.1
较上年同期(变动%) 0.5 0.6 (0.5) 0.3
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)
较上月(变动%) 0.1 0.2 (0.1) 0.1
较上年同期(变动%) 1.0 1.1 (1.1) 0.9
投入价格(原料及燃料)(未经调整)
较上月(变动%) -0.6 -0.5 (-0.4) -0.2
较上年同期(变动%) -6.5 -5.8 (-5.7) -6.1
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)
较上月(变动%) -0.5 -1.0 (-1.1)
较上年同期(变动%) -5.8 -5.3 (-5.3)
(完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。