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货币新闻 | 2014年 4月 15日 星期二 16:39 BJT

表格：英国3月PPI产出物价较上年同期增长0.5%，增幅为09年10月来最低

路透伦敦4月15日 - 英国国家统计局周二公布：

* 3月PPI产出物价较前月增长0.2%，较上年同期增长0.5%(预估为增长0.3%)；按年增幅为2009年10月以来最低

* 3月核心PPI产出物价较前月增长0.1%，较上年同期上升1.0%(预估为升0.9%)

* 3月PPI投入物价较前月下跌0.6%，较上年同期下跌6.5%(预估为下跌6.1%)；按年降幅为2009年9月以来最大

以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)

产出物价(未经调整) 3月 2月 预估值

较上月(变动%) 0.2 0.1 (持平) 0.1

较上年同期(变动%) 0.5 0.6 (0.5) 0.3

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) 0.1 0.2 (0.1) 0.1

较上年同期(变动%) 1.0 1.1 (1.1) 0.9

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) -0.6 -0.5 (-0.4) -0.2

较上年同期(变动%) -6.5 -5.8 (-5.7) -6.1

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)

较上月(变动%) -0.5 -1.0 (-1.1)

较上年同期(变动%) -5.8 -5.3 (-5.3)

(完)
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