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货币新闻 | 2014年 4月 15日 星期二 17:10 BJT

表格：欧元区2月贸易顺差升至136亿欧元，上年同期为顺差98亿欧元

路透布鲁塞尔4月15日 - 欧盟统计局周二公布：

* 欧元区2月贸易顺差为136亿欧元，上年同期为顺差98亿欧元

* 欧元区1月贸易顺差修正为8亿欧元，前值为顺差9亿欧元

* 欧元区2月未经调整的出口较上年同期增长3%，进口较上年同期持平

欧元区 2013年2月 2014年2月 变化(%) 13年1月 14年1月 变化(%) 13年1-2月 14年1-2月 变化(%)

出口 149.0 153.3 3% 146.7 r 148.1 r 1% 295.7 301.4 2%

进口 139.2 139.7 0% 151.5 r 147.2 r -3% 290.7 287.0 -1%

贸易收支 9.8 13.6 -4.8 r 0.8 r 5.0 14.4

注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值 (完)
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