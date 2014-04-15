表格：欧元区2月贸易顺差升至136亿欧元，上年同期为顺差98亿欧元

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透布鲁塞尔4月15日 - 欧盟统计局周二公布：
* 欧元区2月贸易顺差为136亿欧元，上年同期为顺差98亿欧元
* 欧元区1月贸易顺差修正为8亿欧元，前值为顺差9亿欧元
* 欧元区2月未经调整的出口较上年同期增长3%，进口较上年同期持平
欧元区 2013年2月 2014年2月 变化(%) 13年1月 14年1月 变化(%) 13年1-2月 14年1-2月 变化(%)
出口 149.0 153.3 3% 146.7 r 148.1 r 1% 295.7 301.4 2%
进口 139.2 139.7 0% 151.5 r 147.2 r -3% 290.7 287.0 -1%
贸易收支 9.8 13.6 -4.8 r 0.8 r 5.0 14.4
注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值 (完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。