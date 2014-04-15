德国数据：4月ZEW经济景气判断指数连跌四个月，因“乌”云笼罩

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
现况指数攀升至59.5，高于预估值51.8，3月为51.3。
“这个对经济状况的评估非常积极，也可能某种程度上说明，为何受访专家中有一部分人下调了未来六个月的预期，”ZEW在声明中称，“他们认为，德国经济已经在以相当快的速度成长。”
ZEW称，本次调查在3月31-4月14日期间进行，访问了238位分析师和投资者。(完) (编译 张明钧/朱晓军；审校 蔡美珍/田建华)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。