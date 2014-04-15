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货币新闻 | 2014年 4月 15日 星期二 17:21 BJT

德国数据：4月ZEW经济景气判断指数连跌四个月，因“乌”云笼罩

现况指数攀升至59.5，高于预估值51.8，3月为51.3。

“这个对经济状况的评估非常积极，也可能某种程度上说明，为何受访专家中有一部分人下调了未来六个月的预期，”ZEW在声明中称，“他们认为，德国经济已经在以相当快的速度成长。”

ZEW称，本次调查在3月31-4月14日期间进行，访问了238位分析师和投资者。(完) (编译 张明钧/朱晓军；审校 蔡美珍/田建华)
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