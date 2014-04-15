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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 11:28 BJT

日本政经：央行总裁黑田东彦与首相安倍晋三进行午餐会谈--时事社

路透东京4月15日 - 时事社报导指出，日本央行总裁黑田东彦周二与首相安倍晋三进行午餐会谈，此为其讨论经济和市场发展的例行会议之一。

熟知此事的人士周一对路透表示，安倍晋三和黑田东彦本月将恢复例行会议，这显示政府可能关切近来股市下滑及日圆升值的情况。

消息人士表示，政府不会试图向日本央行施压，要求更多的货币宽松。日本央行在一年前推出史无前例的刺激举措。(完) (编译 戴素萍 审校 高琦)
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