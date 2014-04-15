更新版 1-新债招标：中国国开行增发债定位多偏低，经济疲态令中长端价值渐显

* 国开行福娃增发债除一年期外，3-10年收益率均偏低

* 更多数据验证经济疲态，中长端投资价值渐显

* 收益率曲线趋于平坦化 (新增交易员评论和背景)

路透上海4月15日 - 中国国家开发银行 周二招标的“福娃”增发债(五债同发)，除一年期外，三至10年期收益率定位均偏低。市场人士表示，更多数据验证中国经济增长疲态，令中长端投资价值开始显现，收益率曲线较此前趋于平坦化。

“之前一直是短端(利率)下的多，从周一开始，国债和金融债中长(端)开始往下走，尤其是金融债。”上海一大型券商交易员称。

他指出，越来越多数据验证经济疲态，凸显债市中长端投资价值，“之前大家对长端看多，但不敢做多。”

今日国开新债招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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中标收益率 4.5911% 5.1768% 5.3208% 5.5172% 5.5337%

(加权) (加权)

预测均值 4.57% 5.20% 5.38% 5.55% 5.58%

边际中标收益率 -- 5.1928% -- 5.5244%

认购倍数 2.68 3.87 2.75 3.62 3.58

今日新债结果中，一年和三年收益率偏离预测值约2个基点(bp)，而五、七和10年偏离幅度略大，分别为低约6、3和5bp。华东一商业银行交易员指出，宏观数据和央行行长讲话，引发机构对货币政策预期趋暖，早间正回购虽然加码，但资金宽松态势不改，中长端需求亦受到提振。

中国国家统计局周三将公布一季度GDP等关键经济数据，路透调查显示，一季度GDP同比增速可能仅有7.3%，低于年初政府设定的7.5%全年增长目标，并可能创下2009年一季度以来的最低水平。

央行行长周小川上周五则表示，国务院对经济增速的考虑是区间平均值在7.5%，若增长率偏离目标，货币政策可以进行微调，或者是大一点的调整。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 中，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.6435%、5.2803%、5.4311%、5.5722%和5.6110%。

中国央行公开市场周二正回购规模较上周同期大增近两倍至1,720亿元人民币。不过由于目前银行间市场流动性极为充裕，且当日有500亿元国库现金定期存款招标提供助力，资金面未受扰动。

此次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

各期债券具体发行条款如下：

第7-11期增发债

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发行上限 1/5年：不超过60亿元

3/7年：不超过70亿元

10年：不超过40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

缴款日 4月17日

起息日 4月8日

分销期 4月16日-4月17日

上市日 1年：4月21日

3/5/7/10年：4月23日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第7-11期债此前招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%

(加权) (加权)

4/8增发中标收益率 4.7650% 5.2983% 5.5027% 5.6668% --