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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 12:01 BJT

离岸人民币：跨境人民币业务井喷，一季度贸易结算量大增65%

路透香港4月15日 - 跨境人民币业务于今年一季度呈现井喷之势。中
国人民银行周二公布的数据显示，首季的跨季贸易人民币结算业务同比大
增65%，而直接投资人民币结算业务则增逾一倍多。
    
    今年一季度的跨境贸易人民币结算业务发生1.65万亿元，直接投资人
民币结算业务发生1,931亿元。去年同期，该两项数据分别为1万亿，及85
4亿元。
    
    以下为人民币跨境业务分项数据的同期对比（单位亿元）：
            货物贸   服务及其他经   对外直接投  外商直接投资
            易       常项           资          
 今年一季   10,900   5,613          278         1,653
 度                                             
 去年同期   6,992    3,047           80         　774
 
    随着政策的不断推动，人民币跨境使用正以几何数裂变。上周刚刚宣
布，股市沪港通双向交易也将统一采用人民币结算。（完） 

 (记者 毕晓雯；审校 林高丽)
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