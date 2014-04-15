中国汇市：人民币即期早盘走低，中间价续回落至七个月低位

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 人民币即期早盘走低
* 中间价回落至七个月低位
* 周三公布一季度GDP数据前市场保持谨慎
路透北京4月15日 - 人民币兑美元即期汇率 周二早盘走低。隔夜美元走强后，中间价顺势低开于七个月以来新低的6.1571元。盘面上供求相对均衡，在周三公布一季度GDP数据前市场保持谨慎。
一股份行交易主管称，近期中间价走势的特点是美元走弱的时候不太跟随，而美元走强的时候跟得比较紧，不过总体上看中间价波动范围还在正常范围之内，短期看即期还是以横向波动为主。
“从这一轮贬值中间价的起点来看，贬1%差不多到6.17元左右。如果中间价继续贬值、突破6.16元，那么会有比较大的概率走到6.17元上方。”他说。
北京时间11:55，人民币兑美元即期报6.2218元，上日收报6.2191元。今日人民币兑美元中间价 为6.1571元，上日中间价为6.1531元。
全球汇市方面，美元在周二亚洲早盘走坚，此前公布的美国零售销售数据暗示该国经济前景更趋光明。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2494/34，上日尾盘为6.246。
北京时间11:55，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2268/78元，上一交易日尾盘报6.2226元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。