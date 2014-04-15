版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 12:02 BJT

中国汇市：人民币即期早盘走低，中间价续回落至七个月低位

* 人民币即期早盘走低

* 中间价回落至七个月低位

* 周三公布一季度GDP数据前市场保持谨慎

路透北京4月15日 - 人民币兑美元即期汇率 周二早盘走低。隔夜美元走强后，中间价顺势低开于七个月以来新低的6.1571元。盘面上供求相对均衡，在周三公布一季度GDP数据前市场保持谨慎。

一股份行交易主管称，近期中间价走势的特点是美元走弱的时候不太跟随，而美元走强的时候跟得比较紧，不过总体上看中间价波动范围还在正常范围之内，短期看即期还是以横向波动为主。

“从这一轮贬值中间价的起点来看，贬1%差不多到6.17元左右。如果中间价继续贬值、突破6.16元，那么会有比较大的概率走到6.17元上方。”他说。

北京时间11:55，人民币兑美元即期报6.2218元，上日收报6.2191元。今日人民币兑美元中间价 为6.1571元，上日中间价为6.1531元。

全球汇市方面，美元在周二亚洲早盘走坚，此前公布的美国零售销售数据暗示该国经济前景更趋光明。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2494/34，上日尾盘为6.246。

北京时间11:55，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2268/78元，上一交易日尾盘报6.2226元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐