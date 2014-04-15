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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 12:17 BJT

澳新汇市：澳元及新西兰元走疲，观望中国数据及乳品标售

“随着澳元来到近0.94美元水准，周三中国公布重要经济数据前，交易商可能会对开启新的澳元多仓略有迟疑，”FXCM分析师David de Ferranti表示。

“有鉴于澳洲与新西兰和中国的贸易往来密切，若中国第一季国内生产总值(GDP)数据令人失望，新西兰元及澳元特别容易拉回。”

新西兰元 在0.8657美元附近交投，再度在0.8700障碍位止步，因美国经济数据强劲，且市场对乌克兰情势保持警戒。

“新西兰元中期前景仍料处于0.8700的偏高水准，日线图技术指标持续从近期高点显示空头背离，”CMC Markets销售交易员Garry Dean表示。

近期支撑在0.8640，周五高点0.8707则是上涨的首道障碍位。(完)

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