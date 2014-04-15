中国债市：利率互换继续普降，资金暂时无忧乐观情绪抬头

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月15日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二继续普降，其中一年期品种跌幅领先。交易员称，今日公开市场正回购放量，但无碍资金整体宽松局面，加之经济托底预期有增无减，乐观情绪渐抬头。
中国央行周二公开市场回笼加力，而银行间市场主要质押式回购加权利率 续跌。因公开市场到期量较大，且有国库现金定存投放，以及例行准备金调整退回资金助力。
北京一银行交易员表示，中旬已至，原来担心的季度缴税影响尚未显现。即使央行公开市场正回购放量，货币市场主要资金价格却依旧走低。在此情况下，IRS得以继续全线下行，且短端降幅领先。
另外，虽然近期出台降准等政策的可能性不大，但经济形势不佳，令货币政策向宽预期有增无减。
中国央行行长周小川上周五表示，国务院对经济增速的考虑是区间平均值在7.5%，若增长率偏离目标，货币政策可以进行微调，或者是大一点的调整。
中国3月社会融资规模同比回落，但总量仍在2万亿元以上的较高水平，当月新增人民币贷款亦略超预期，表明融资需求尚未见明显减弱，货币政策明显放松的必要性和空间暂有限。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.8280/3.9320 4.0100/4.0880 4.2197/4.3020 4.3780/4.4660 4.3809/4.6559
上日 3.9447/4.0567 4.1127/4.1880 4.3087/4.3840 4.4553/4.5400 4.4575/4.7425
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变动 -0.1167/-0.1247 -0.1027/-0.1000 -0.0890/-0.0820 -0.0773/-0.0740 -0.0766/-0.0866
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年3月人民币IRS成交的名义本金总额约3,234.55亿元，较2月的1,958亿元大涨不到七成。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。