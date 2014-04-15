版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 17:21 BJT

中国债市：利率互换继续普降，资金暂时无忧乐观情绪抬头

路透上海4月15日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二继续普降，其中一年期品种跌幅领先。交易员称，今日公开市场正回购放量，但无碍资金整体宽松局面，加之经济托底预期有增无减，乐观情绪渐抬头。

中国央行周二公开市场回笼加力，而银行间市场主要质押式回购加权利率 续跌。因公开市场到期量较大，且有国库现金定存投放，以及例行准备金调整退回资金助力。

北京一银行交易员表示，中旬已至，原来担心的季度缴税影响尚未显现。即使央行公开市场正回购放量，货币市场主要资金价格却依旧走低。在此情况下，IRS得以继续全线下行，且短端降幅领先。

另外，虽然近期出台降准等政策的可能性不大，但经济形势不佳，令货币政策向宽预期有增无减。

中国央行行长周小川上周五表示，国务院对经济增速的考虑是区间平均值在7.5%，若增长率偏离目标，货币政策可以进行微调，或者是大一点的调整。

中国3月社会融资规模同比回落，但总量仍在2万亿元以上的较高水平，当月新增人民币贷款亦略超预期，表明融资需求尚未见明显减弱，货币政策明显放松的必要性和空间暂有限。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 3.8280/3.9320 4.0100/4.0880 4.2197/4.3020 4.3780/4.4660 4.3809/4.6559

上日 3.9447/4.0567 4.1127/4.1880 4.3087/4.3840 4.4553/4.5400 4.4575/4.7425

------------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.1167/-0.1247 -0.1027/-0.1000 -0.0890/-0.0820 -0.0773/-0.0740 -0.0766/-0.0866

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。

中国外汇交易中心统计数据显示，2014年3月人民币IRS成交的名义本金总额约3,234.55亿元，较2月的1,958亿元大涨不到七成。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐