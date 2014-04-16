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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 09:21 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国财政部280亿元人民币10年期续发记账式国债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.37%
  进出口行至多60亿元一年期固息增发债14:00-15:00招标，收益率预测均值4.59% 
  进出口行至多50亿元五年期固息增发债14:00-15:00招标，收益率预测均值5.35% 
  中国海运集团25亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中国银行和光大银行主承              
  中粮集团50亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中国银行和建设银行主承                 
  中国电建 35亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，交行和北京银行主承                 
     
  南方航空  30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行主承              
            
  中国铝业  30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，招行和北京银行主承        
                      
  兖矿集团15亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行主承                              
  江苏广电有线信息网络公司15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，招行和光大银行主承          
       
  吉林森林工业集团7亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承                 
  北京热力集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和华夏银行主承   
  无锡灵山文化旅游集团2.3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，广发银行主承  
  浙商证券10亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AA)，农业银行主承
  招商证券 15亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，农行和建行等承销      
  河北物流产业集团1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，民生银行主承   
  赣能股份 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 
  南方水泥公司15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，农业银行和兴业银行主承 
  西安地下铁道公司10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承   
  宝钢集团新疆八一钢铁公司10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承    
  桑德环境 5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承     
  嘉兴实业资产投资集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承              
  绵阳投资控股集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承    
  杨凌现代农业开发集团11亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，天风证券主承
  张家界经济发展投资集团10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，华创证券和国开证券主承 
  永安国资投资经营公司10亿元六/七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，宏源证券主承  
  平湖经济开发区投资集团7亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承  
  遂宁河东开发建投公司12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，广发证券主承  
  蚌埠高新投资集团6亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，日信证券主承     
  六安城投公司10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中德证券和国开证券主承     
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  二、新债上市：     

  北京控股集团25亿元六个月期超短融011485001，票面利率4.9%
  宁波经济技术开发区控股5亿元一年期短融041472005，票面利率5.9%
  浙江国际贸易集团10亿元一年期短融041451021，票面利率5.38%
  伊犁农四师国资投资公司4亿元一年期短融041460032，票面利率5.8%
  华西证券8亿元三个月期短融071435002，票面利率4.85%
  长城证券6亿元三个月期短融071423002，票面利率4.85%
  四川峨胜水泥集团2亿元一年期短融041462010，票面利率7.55%
  世贸股份 10亿元三年期中票101474002，票面利率8.37%
  宁波经济技术开发区控股5亿元三年期中票101472003，票面利率6.9%
  中国核工业建设集团12亿元五年期中票101455006，票面利率5.9%
  龙净环保 3亿元五年期中票101458012，票面利率7.99%
  三峡银行20亿元三年期固息债1420003，票面利率6.70%
  大冶城投6亿元七年期固息债1480095，票面利率7.30%
  中卫建投7亿元七年期固息债1480104，票面利率8.20%
  合肥桃花工业园8亿元七年期固息债1480175，票面利率7.80%
  华融资产2.48亿元95日信贷资产证券化信托优先A-1档ABS 1489001，票面利率6.70%
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  三、缴款：  
    
  财政部207亿元一年期固息国债140007，票面利率3.63%
  农发行60亿元三年期固息增发债140421，发行价格99.88元
  农发行40亿元一年期固息债140430，票面利率4.75%
  沈阳农业国有资产公司10亿元七年期固息债1480137，票面利率7.55%
  重庆市万盛经济技术开发区投资集团8亿元七年期固息债1480168，票面利率8.19%
  滕州市城市国有资产经营公司8亿元七年期固息债1480179，票面利率7.68% 
  南方电网50亿元六个月期限超短融
  光明食品集团30亿元六个月期限超短融
  广发证券 25亿元三个月期短融
  海通证券 30亿元三个月期短融
  上海证券9亿元三个月期短融
  华安证券8亿元三个月期短融
  厦门港务控股集团10亿元一年期短融
  阿拉尔统众国资经营公司4亿元一年期短融
  华电国际  20亿元一年期短融
  闽西兴杭国投10亿元一年期短融
  河北建设投资集团15亿元一年期短融
  北京住总集团4亿元一年期短融
  三亚凤凰机场5亿元一年期短融
  华映科技 2.5亿元一年期短融
  南方水泥公司15亿元一年期短期融资券
  中国联合网络通信50亿元三年期中期票据  
  海印股份 3亿元三年期中票  
  淮北矿业集团20亿元五年期中票  
  北京同仁堂健康药业5亿元五年期中票                                                   
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  四、还本付息：           
    
  国开行0.2亿元10年期固息金融债040205到期兑付，票面利率3.50%
  国开行199.80亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债040206到期兑付，基本利差1.30%
  港中旅集团10亿元五年期中票0982050到期兑付，票面利率3.0%
  内蒙古博源控股集团7亿元一年期短融041364015到期兑付，票面利率4.70% 
  沙钢集团淮钢特钢公司4亿元一年期短融041366008到期兑付，票面利率4.89%
  08农发07 080407付息
  09附息国债06 090006付息
  12国开17 120217付息
  12国开33 120233付息
  12泉港石建债 1280108付息
  12宁发电MTN1 1282103付息
  12海航商MTN1 1282104付息
  12穗地铁MTN1 1282105付息
  13潍滨投债 1380161付息
  13金霞债 1380162付息
  13津城建MTN1 1382163付息
  13伊泰煤MTN1 1382164付息
  13百联集MTN1 1382165付息
  13太阳MTN1 1382166付息
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --美国政府周二警告中国称人民币汇率过于疲弱，并表示对中国让市场力量来决定汇率的决心抱有怀疑。 
    
  --中国人民银行调查统计司司长盛松成周二称，今年M2增速将走出前低后高的曲线，预计全年将达到13%左右。
 

    今日 3月国民经济运行情况新闻发布会
    其中:     固定资产投资(不含农户)                
              社会消费品零售总额                   
              工业增加值                            
              房地产投资和销售情况月度报告          
    4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告      
    4/23公布4月汇丰中国制造业PMI初值                (3月48.1%)              
    4/27公布1-3月规模以上工业企业利润                
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 吴芳/康熙泽；审校 边竞/李宏薇)
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