中国债市动态：现券稳中偏暖，M2增速明显回落抵补正回购操作加码冲击

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京4月15日 - 中国银行间市场现券周二稳中偏暖，利率互换(IRS)跌幅更大一些。市场人士表示，3月广义货币供应量(M2)增速较上月明显回落,抵补了正回购操作量不小所造成的冲击，加之市场流动性仍非常宽松，一二级市场收益率继续趋于下探。
“收益率上去了一轮，后来下来一些，波动在一两个点之间。”北京一国有银行交易员称,“公开市场操作量比较大，(利率)反弹了，但很短暂；M2比预期低一些，回来跟这个有关，国开新债的结果比农发还要低一些。”
她进一步指出，当前中长期利率债有配置价值，也不能排除后期存交易机会，但当前尚不敢押大仓位上去，市场交投热点仍集中在中短端；一年以内的信用债，风险不会太高。
中国3月社会融资规模同比回落，但总量仍在2万亿元以上的较高水平，当月新增人民币贷款亦略超预期，表明融资需求尚未见明显减弱，货币政策明显放松的必要性和空间暂有限。此外3月广义货币供应量M2增速较上月明显回落，主要可能与去年基数较高、影子银行监管效果显现等因素相关。
中国央行公开市场周二正回购规模较上周同期大增近两倍至1,720亿元人民币。不过由于目前银行间市场流动性极为充裕，且当日有500亿元国库现金定期存款招标提供助力，资金面未受扰动。交易员称，在资金市场回购利率处于相对低位时，公开市场正回购价格吸引力渐显。加之今日有例行存款准备金调整退款，在此情况下，央行公开市场顺势加码，但未改维稳本意。
剩余期限约2.75年的固息国开债最新报价 为5.26%/5.17%，上日尾盘为5.30%/5.20%。中金所五年期国债期货主力合约TF1406 午后报在92.548元，较上日结算价跌0.008元，或0.01%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。