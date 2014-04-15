中国债市动态：现券稳中偏暖，M2增速明显回落抵补正回购操作加码冲击

路透北京4月15日 - 中国银行间市场现券周二稳中偏暖，利率互换(IRS)跌幅更大一些。市场人士表示，3月广义货币供应量(M2)增速较上月明显回落,抵补了正回购操作量不小所造成的冲击，加之市场流动性仍非常宽松，一二级市场收益率继续趋于下探。

“收益率上去了一轮，后来下来一些，波动在一两个点之间。”北京一国有银行交易员称,“公开市场操作量比较大，(利率)反弹了，但很短暂；M2比预期低一些，回来跟这个有关，国开新债的结果比农发还要低一些。”

她进一步指出，当前中长期利率债有配置价值，也不能排除后期存交易机会，但当前尚不敢押大仓位上去，市场交投热点仍集中在中短端；一年以内的信用债，风险不会太高。

中国3月社会融资规模同比回落，但总量仍在2万亿元以上的较高水平，当月新增人民币贷款亦略超预期，表明融资需求尚未见明显减弱，货币政策明显放松的必要性和空间暂有限。此外3月广义货币供应量M2增速较上月明显回落，主要可能与去年基数较高、影子银行监管效果显现等因素相关。

中国央行公开市场周二正回购规模较上周同期大增近两倍至1,720亿元人民币。不过由于目前银行间市场流动性极为充裕，且当日有500亿元国库现金定期存款招标提供助力，资金面未受扰动。交易员称，在资金市场回购利率处于相对低位时，公开市场正回购价格吸引力渐显。加之今日有例行存款准备金调整退款，在此情况下，央行公开市场顺势加码，但未改维稳本意。